YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

15.06.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

OSMANİYE (AA) - Kadirli ilçesinde, geçen yılki yangınlar zarar gören ormanlara popülasyonun artırılması amacıyla 1000 keklik bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Karatepe köyünde düzenlenen etkinliğe Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürü Oktay Deniz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ile diğer ilgililer katıldı.

Araçlarla bölgeye götürülen 1000 keklik, katılımcıların sandıkların kapaklarını açmasıyla doğaya salındı.

Geçen yılki yangınlarda zarar gören ormanlara bırakılan kekliklerle bölgede popülasyonun arttırılması amaçlanıyor.

Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:08
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
20:04
Yatsı
21:42
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.