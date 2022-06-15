Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Karatepe köyünde düzenlenen etkinliğe Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürü Oktay Deniz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ile diğer ilgililer katıldı.

Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

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