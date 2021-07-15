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Osmaniye’deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

15.07.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’de çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından salıverildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3’ü Suriye uyruklu 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını, ilk tespitlere göre bu kişilerin terör bağlantısının olmadığını bildirmişti.

Osmaniye’deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Osmaniye’deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Gözaltı Osmaniye

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