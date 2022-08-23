Osmanlı başpehlivanı Softaoğlu Mehmed Pehlivan, Bursa'da er meydanında anılacak

Osmanlı dönemi başpehlivanlarından Softaoğlu Mehmed Pehlivan, Bursa'da bine yakın pehlivanın katılacağı yağlı güreşlerle anılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince Demirci Mahallesi'nde 1786'da doğan Softaoğlu Mehmed Pehlivan anısına 29 yıl aradan sonra ilk kez yağlı güreş organizasyonu düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 28 Ağustos Pazar günü Yunuseli Havaalanı'nda yapılacak organizasyonda, 60'ı baş boyunda olmak üzere yaklaşık bin pehlivan mücadele edecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, geleneksel spor oyunlarının her zaman dayanışmayı, kaynaşmayı, birlik ve beraberliği güçlendiren etkinlikler olduğunu vurguladı.

Bursa'da güreş tarihinin Osmanlı padişahı Orhan Bey dönemine kadar uzandığını aktaran Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Demirci köyünde 1786'da doğan ve güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar Osmanlı sarayının başpehlivanı olan Softaoğlu Mehmed Pehlivan da adını güreş tarihine altın harflerle yazdırmış önemli bir isim. Softaoğlu Mehmed Pehlivan'ın hatırası için 1966 yılında başlatılan Softaoğlu Güreşleri, 1978 yılına kadar 12 kez gerçekleştirilmiş. 1978 yılından 1993 yılına kadar da köylülerin mali durumu sebebiyle organizasyon olmamış. 13'üncüsü 1993 yılında düzenlenmiş ve sonra bir daha yapılmamış. İnşallah, bu güzel geleneği kaldığı yerden devam ettirmek istiyoruz. Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu güzel mirası geleceğe taşımak için dev gibi bir organizasyonla yağlı güreşe gönül verenleri Bursa'da buluşturacağız."

Softaoğlu Mehmed Pehlivan'ın 90 yaşındaki torunu İbrahim Künhan Softaoğlu ise organizasyona sahip çıkmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Tanıtım toplantısına, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Güreş Ağası Zeki Acar, Demirci Mahalle Muhtarı Mehmet Bulut ve Büyükşehir Belediyesporlu başpehlivan Yalçın Öncül katıldı.