"Otellerde buluşuyorlardı..." Dünya futbolunun efsanesi Francesco Totti, aldatıldığını açıkladı!

İtalya; Francesco Totti ile Ilary Blasi birlikteliğini son bulmasını konuşurken, Serie A devi Roma'nın efsane futbolcusu Totti, yaşananları Corriere della Sera'ya detaylı şekilde anlattı. Eşinin kendisini birden fazla kişiyle defalarca aldattığını söyleyen efsane isim, aldatıldığını öğrendikten sonra yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

İŞTE TOTTI'NİN SÖZLERİ;

"İNANAMIYORDUM"

"Geçen yılın eylül ayında söylentiler vardı. Ilary'nin birden çok sevgilisi olduğunu söylüyorlardı. 'İmkansız' dedim. Gerçekten birden fazla diyorlardı. Çok güvendiğim, ömürlük dostlarım bile bana bunu söylemeye başladı. İnanamıyordum. Sonra telefonunda mesajları buldum. Ilary'nin kod adları kullandığını da fark ettim. Bunu sonbaharda anladım ama mesajlar çok eskiye dayanıyordu."

"OTELLERDE BULUŞUYORLARDI..."

"Şok yaşadım. Ilary'nin başka biriyle sevgili olması. Şoktu! Başkalarına ilgi duyabileceğine inanamadım ama mesajlar oradaydı işte. Otellerde buluşuyorlardı mesajlarda..."

"KÖPEK GİBİ ACI ÇEKTİM, AĞLADIM"

"Her şeyi içimde tuttum. Kimseye bir şey söylemedim. 11 yaşımdan beri dostum olan Vito Scala'ya bile anlatamadım derdimi. Sorunlar karşısında gözlerini kapatan biri değilim ama hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya başladım. Konu Ilary değildi, konu çocuklardı, aileydi. Köpek gibi acı çektim, ağladım. Bana dedi ki; 'Bu yıl Milano'da fazla kalmam gerekecek. Roma'ya daha sonra döneceğim' İnanamadım."

"BENİ KURTARAN NOEMI OLDU"

"Depresyona girdim. Evliliğin bitmesi için uzun süre gerekti. Noemi Bocchi beni bu depresyondan çıkaran kişi oldu. Bir anda haberler gazetelerde çıkmaya başladı. Onlar söylentilerdi ama kanıtlar bendeydi. Ben ve Ilary hakkında. Uykusuz geceler geçirdim. Haberlerle birlikte yeniden depresyona girdim. Artık ben, ben değilim. Başka bir insandım. Beni kurtaran Noemi oldu."

"HABERİM YOKTU"

"Noemi ile ilk başta arkadaştım. Olimpico'da uzak oturduğumuz gün arkadaştık. O arkadaşlarıyla birlikte spora gitmiş, padel oynamış ve ardından Olimpico'ya gelmişler. Haberim yoktu. O an arkadaştık zaten. Arkadaşım olan birinin gelişinden haberim olsaydı yan yana otururduk, neden uzak oturmayı tercih edelim ki."

"BAŞKALARI DA VARMIŞ"

"Aldatıldığımı öğrendiğim o ilk günlerde sesimi çıkarmadım. Hala ailemi kurtarabileceğimi düşünüyordum. Bir noktada dayanamadım ve Ilary'e diğer adamı sordum. İnkar etti, tanımadığını söyledi. Sonra bildiğimi fark etti. Bana sadece kahve içmek için görüştüğünü söyledi. Fark ettim ki Mart 2021'de tanışmışlar. Hem o adam varmış, hem de başkaları..."