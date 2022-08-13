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Otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

13.08.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

O.A'nın kullandığı 23 AAV 386 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen Y.D'nin kullandığı 23 ACG 813 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Elazığ

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İkindi
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