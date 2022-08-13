ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
O.A'nın kullandığı 23 AAV 386 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen Y.D'nin kullandığı 23 ACG 813 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz