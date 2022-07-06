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Otoyolda Kurban Bayramı yoğunluğu sürdü

06.07.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otoyolda Kurban Bayramı yoğunluğu sürdü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara yönünde Kurban Bayramı yoğunluğu devam etti.

Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ile Gerede Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluk oluşturdu.

Zaman zaman hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları nedeniyle yoğunluğun arttığı otoyolda, araçlar bölgede hazır bekletilen çekicilerle hızla kaldırıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler sürücülerden, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Otoyolda Kurban Bayramı yoğunluğu sürdü

Otoyolda Kurban Bayramı yoğunluğu sürdü

Otoyolda Kurban Bayramı yoğunluğu sürüyor

Otoyolda Kurban Bayramı yoğunluğu sürüyor

Otoyolda Kurban Bayramı yoğunluğu sürüyor

Otoyolda Kurban Bayramı yoğunluğu sürüyor

Otoyolda Kurban Bayramı yoğunluğu sürüyor

Otoyolda Kurban Bayramı yoğunluğu sürüyor

Otoyolda Kurban Bayramı yoğunluğu sürüyor

Otoyolda Kurban Bayramı yoğunluğu sürüyor

Otoyolda Kurban Bayramı yoğunluğu sürüyor

Otoyolda Kurban Bayramı yoğunluğu sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ankara anadolu otoyolu

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