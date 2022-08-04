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Otoyolda yarışan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan gencin tedavisi sürüyor

04.08.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağ bacağını dizden aşağı kaybeden Sedat Leventöz'ün babası Ahmet Leventöz: - "Oğlum bekçilik sınavına girmişti. Onu bekliyordu. Maalesef kaza oğlumun hayalini kararttı"

Adana'da otoyolda yarışan otomobillerden birinin çarpması sonucu ağır yaralanan Sedat Leventöz'ün (25) tedavisi devam ediyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören gencin babası Ahmet Leventöz, AA muhabirine, oğlunun yaşadığı kazadan dolayı ailece çok üzgün olduklarını söyledi.

Bu kazada oğlunun sağ bacağını diz altından kaybettiğini ifade eden Leventöz, "Çocuğum dedesinin yanına giderken kalabalığı görünce kaza var düşüncesiyle oraya varıyor. Orada çocuğuma çarpıyorlar. Orada çocuğumun bacağı kopuyor." diye konuştu.

Zanlının ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle salıverildiğini anımsatan Leventöz, verilen cezayı yeterli görmediklerini aktardı.

Leventöz, "Oğlum bekçilik sınavına girmişti. Onu bekliyordu. O olmazsa bir iş yeri açacaktı. Maalesef kaza oğlumun hayalini kararttı." dedi.

- "Bekçi olacağım diyordu"

Anne Meral Leventöz de yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Oğlunun girdiği bekçilik sınavının iyi geçtiğini anlatan Leventöz, "Bekçi olacağım diyordu." ifadesini kullandı.

Ailenin avukatı Furkan Salmanlar ise hukuki süreci takip ettiklerini belirtti.

Kaza sonucu müvekkilinin genç yaşta sağ bacağını dizden aşağı kaybettiğini aktaran Salmanlar şunları kaydetti:

"Görüntüler incelendiğinde şüphelinin yasa dışı biri yarışa katıldığı görülüyor. Maalesef bu yarış sırasında aşırı hız sebebiyle müvekkilimin bacağını kaybetmesi söz konusudur. Adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliye ev hapsi verildi. Şüpheli resmen faciaya sebep oldu. Şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılması müvekkilim ve ailesini derinden üzdü. Kamera görüntüleri incelendiğinde kalabalığını üzerine gelirken şüphelinin aşırı hızda olduğu ve hızını hiçbir şekilde azaltmadığı görülmekte. Burada adam öldürmeye teşebbüs vardır. Savcılık nezdinde girişimlerimiz olacak."

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 30 Temmuz'da, bir arkadaş grubu araçlarla yarış yapmış, yarışı kazanan plakasız otomobilin sürücüsü E.Y. (35), bitiş çizgisini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridindeki seyircilerden Sedat Leventöz'e (25) çarpıp olay yerinden kaçmıştı.

Bacağı kopan ve ağır yaralanan Leventöz, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, polis ekipleri zanlıyı saklandığı merkez Sarıçam ilçesindeki bir oto yıkamacıda gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle salıverilmiş, sürücü ve araç sahibine 9 bin 712 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Kaza anı bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti.

Otoyolda yarışan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan gencin tedavisi sürüyor

- Sağ bacağını dizden aşağı kaybeden Sedat Leventöz'ün babası Ahmet Leventöz: - "Oğlum bekçilik sınavına girmişti. Onu bekliyordu. Maalesef kaza oğlumun hayalini kararttı"

Otoyolda yarışan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan gencin tedavisi sürüyor

Otoyolda yarışan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan gencin tedavisi sürüyor

Otoyolda yarışan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan gencin tedavisi sürüyor

Otoyolda yarışan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan gencin tedavisi sürüyor

Otoyolda yarışan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan gencin tedavisi sürüyor

Otoyolda yarışan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan gencin tedavisi sürüyor

Otoyolda yarışan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan gencin tedavisi sürüyor

Otoyolda yarışan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan gencin tedavisi sürüyor

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