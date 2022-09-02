Oturarak Voleybol Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İsmail Korkut, AA muhabirine, organizasyonun 4 Eylül'de sona ereceğini belirterek, "Amacımız ülke olarak şampiyon olup, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil etmek. Takımımıza güveniyoruz. Ayrıca Gümüş Lig'in bölgemizde yapılıyor olması da ayrı bir gurur vesilesi." ifadelerini kullandı.

Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, Zonguldak'ta başladı

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