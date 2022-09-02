YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nin açılış töreni Zonguldak'ta yapıldı

Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nin açılış töreni Zonguldak'ta yapıldı

02.09.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nin açılış töreni Zonguldak'ta yapıldı

​​​​​ Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başlayan Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karadeniz Ereğli Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, Türkiye, Letonya, İtalya, Hollanda, Slovenya ve Polonya katılıyor.

Açılış töreninde konuşan Paravolley Avrupa Başkanı Branko Mihorko, organizasyonda mücadele eden takımlara başarılar dileyerek, "İster engelli olsun ister olmasın herkesi bu spora kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen de sporun pozitif ve birleştirici ruhu ile organizasyonu gerçekleştirdiklerini, Türkiye'de oturarak voleybolun yükselmekte olan bir branş olduğunu söyledi.

Ereğli Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından tören sona erdi.

İlk gün oynanan karşılaşmalarda Türkiye Slovenya'yı 3-0, Polonya İtalya'yı 3-0, Letonya da Hollanda'yı 3-0 yendi.

Avrupa'nın en iyi ikinci ligi statüsündeki organizasyonda şampiyon olan ülke, Altın Lig biletini alacak.

Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nin açılış töreni Zonguldak'ta yapıldı

Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nin açılış töreni Zonguldak'ta yapıldı

Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, Zonguldak'ta başladı

Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, Zonguldak'ta başladı

Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, Zonguldak'ta başladı

Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, Zonguldak'ta başladı

Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, Zonguldak'ta başladı

Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, Zonguldak'ta başladı

Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, Zonguldak'ta başladı

Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, Zonguldak'ta başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:42
Sabah
06:13
Öğle
12:58
İkindi
16:38
Akşam
19:33
Yatsı
20:58
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.