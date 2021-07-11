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Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

11.07.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Hatice Ay: - "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumu HDP'den istiyorum. Çok şükür anneler teker teker evlatlarına kavuşuyor. Darısı başımıza" - Baba Necmettin Biçer: - "Son çocuk dağdan ininceye kadar buradan ayrılmayacağız"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 678'inci gününde sürüyor.

Oğlu Muhammed için eylem yapan anne Hatice Ay, 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğluna kavuşmak istediğini söyledi.

Oğlunun hasta olduğunu ifade eden Ay, 6 yıldır çocuğundan haber alamadığını belirtti.

Ay, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumu HDP'den istiyorum. Çok şükür anneler teker teker evlatlarına kavuşuyor. Anneler seviniyor. İnşallah darısı başımıza. Sonuna kadar eylemimize devam edeceğiz." dedi.

Oğluna seslenen Ay, "Oğlum eve dön. Tek tek çocuklar geliyor. Oğlum sen de gel, adalete, devlete teslim ol." ifadelerini kullandı.

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'ın 6 yıl önce kandırılarak, dağa götürüldüğünü aktardı.

Çocuklarını HDP'den istediklerini anlatan Biçer, "Buradan ayrılmayacağız. Son çocuk dağdan ininceye kadar buradan kesinlikle ayrılmayacağız." diye konuştu.

Biçer, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

- Anne Hatice Ay: - "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumu HDP'den istiyorum. Çok şükür anneler teker teker evlatlarına kavuşuyor. Darısı başımıza" - Baba Necmettin Biçer: - "Son çocuk dağdan ininceye kadar buradan ayrılmayacağız"

Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
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