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Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Soner’i Mete Horozoğlu'nu görenler "Yıllar acımamış" dedi! Ülkeden gidip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.01.2024 13:52 | Son Güncelleme:
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Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Soner’i olarak hafızalara kazınan Mete Horozoğlu Türkiye'yi terk etmişti. Türkiye'den giden bir diğer isim olan oyuncu Erdem Baş ile yurt dışında tiyatro kariyerine devam eden başarılı oyuncu son haliyle "Yıllar acımamış" dedirtti.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Soner karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan Mete Horozoğlu uzun süredir ekranlardan uzakta. Bunun sebebi ise başarılı oyuncunun ülkeyi terk edip Amerika'ya yerleşmesi...


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Nefes filminin “Uyursan ölürsün” repliğiyle efsaneleşen komutanı olarak da hafızalara kazınan başarılı oyuncu artık yurt dışında tiyatro yapıyor.

Erdem Baş ile birlikte oyun sergileyen Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Soner’i Mete Horozoğlu zaman zaman sosyal medyadan son halini de paylaşıyor.

Kullanıcılar Horozoğlu'nun fotoğraflarına 'Yıllar acımamış', 'Resmen yaşlanmış', "Soner karizması yaşıyor" gibi yorumları geldi.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığı bilinen Horozoğlu ile ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilmişti.

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizileriyle şöhretini gittikçe artıran ünlü oyuncu Mete Horozoğlu geçtiğimiz yıllarda ise Türkiye'den ayrılarak yurt dışına taşınmıştı.

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