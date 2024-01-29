Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Soner’i Mete Horozoğlu'nu görenler "Yıllar acımamış" dedi! Ülkeden gidip...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Soner karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan Mete Horozoğlu uzun süredir ekranlardan uzakta. Bunun sebebi ise başarılı oyuncunun ülkeyi terk edip Amerika'ya yerleşmesi...
Nefes filminin “Uyursan ölürsün” repliğiyle efsaneleşen komutanı olarak da hafızalara kazınan başarılı oyuncu artık yurt dışında tiyatro yapıyor.
Erdem Baş ile birlikte oyun sergileyen Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Soner’i Mete Horozoğlu zaman zaman sosyal medyadan son halini de paylaşıyor.
Kullanıcılar Horozoğlu'nun fotoğraflarına 'Yıllar acımamış', 'Resmen yaşlanmış', "Soner karizması yaşıyor" gibi yorumları geldi.
Geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığı bilinen Horozoğlu ile ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilmişti.
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizileriyle şöhretini gittikçe artıran ünlü oyuncu Mete Horozoğlu geçtiğimiz yıllarda ise Türkiye'den ayrılarak yurt dışına taşınmıştı.