YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

01.09.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen Oyun Geliştirme Yaz Kampı ve Global Ekosistem Buluşması, 51 ülkeden yaklaşık 600 oyun geliştiricisinin katılımıyla başladı.

Gebze Yerleşkesi'ndeki kampın açılışında konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, yoğun başvurusu olan bir kamp düzenlemenin kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bugüne kadar bu kamplarda 20 bine yakın başvuru aldıklarını ifade eden İbrahimcioğlu, "Çevrim içiyle beraber ulaştığımız kişi sayısı 5 bine geldi. Türkiye'de bu kadar büyük oyun geliştirme kampı yok. DIGIAGE, 2019'da 50 bilgisayarla kuruldu. Bu sadece bir altyapı ama bedene ruh vermek lazım. O heyecan Türkiye'yi sardı." diye konuştu.

Bu kampları organize ederken farkındalık ve istihdamın artmasının yanı sıra genç girişimciliğin önünü de açmaya gayret ettiklerini aktaran İbrahimcioğlu, kamp katılımcılarının birbirlerini tanıması ve kaynaşmasını önemsediklerini ifade etti.

DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız'ın sunumunun ardından Dijital Türk Oyunları Platformu (DiTOP) Kurucu Başkanı Okan Özbay da katılımcılara eğitim verdi.

11 Eylül'e kadar sürecek kampta 51 ülkeden yaklaşık 600 katılımcı, "HyperCasual" oyunlar başta olmak üzere "midcore" ve "consol" proje tasarımlarıyla yeni nesil "metaverse", "blokchain", "NFT" ve "VR" oyun projeleri geliştirilmeye odaklanacak.

Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:20
Öğle
13:05
İkindi
16:46
Akşam
19:41
Yatsı
21:05
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.