Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen Oyun Geliştirme Yaz Kampı ve Global Ekosistem Buluşması, 51 ülkeden yaklaşık 600 oyun geliştiricisinin katılımıyla başladı.

Gebze Yerleşkesi'ndeki kampın açılışında konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, yoğun başvurusu olan bir kamp düzenlemenin kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bugüne kadar bu kamplarda 20 bine yakın başvuru aldıklarını ifade eden İbrahimcioğlu, "Çevrim içiyle beraber ulaştığımız kişi sayısı 5 bine geldi. Türkiye'de bu kadar büyük oyun geliştirme kampı yok. DIGIAGE, 2019'da 50 bilgisayarla kuruldu. Bu sadece bir altyapı ama bedene ruh vermek lazım. O heyecan Türkiye'yi sardı." diye konuştu.

Bu kampları organize ederken farkındalık ve istihdamın artmasının yanı sıra genç girişimciliğin önünü de açmaya gayret ettiklerini aktaran İbrahimcioğlu, kamp katılımcılarının birbirlerini tanıması ve kaynaşmasını önemsediklerini ifade etti.

DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız'ın sunumunun ardından Dijital Türk Oyunları Platformu (DiTOP) Kurucu Başkanı Okan Özbay da katılımcılara eğitim verdi.

11 Eylül'e kadar sürecek kampta 51 ülkeden yaklaşık 600 katılımcı, "HyperCasual" oyunlar başta olmak üzere "midcore" ve "consol" proje tasarımlarıyla yeni nesil "metaverse", "blokchain", "NFT" ve "VR" oyun projeleri geliştirilmeye odaklanacak.