Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Böbrek yetmezliği nedeniyle 77 yaşında vefat eden oyuncu, senarist, seslendirme sanatçısı Ali Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.

Armutalan Mahallesi Siteler Camisinde düzenlenen cenaze töreninde, Demirel'in eşi Melek, çocukları Sara ve Sun Demirel taziyeleri kabul etti.

Demirel'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, sanatçının yakınları ve sevenlerinin yanı sıra, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve Ali Zağlı da katıldı.