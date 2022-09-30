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Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

30.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert: - "HAK-İŞ, çalışanların vergi dilimlerinin sabitlenmesi konusunda açıklama yaptı. Bunu gerçekten önemsiyor ve anlamlı buluyoruz"

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, "Bir süre önce HAK-İŞ, çalışanların vergi dilimlerinin sabitlenmesi konusunda açıklama yaptı. Bunu gerçekten önemsiyor ve anlamlı buluyoruz. Vergi dilimlerinin yüzde 10'a sabitlenmesi çalışanları rahatlatır." dedi.

Sert, Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin olağan genel kurul toplantısında, ülkedeki 219 sendika arasında ilk üçte yer aldıklarını, çalışma hayatını sürekli takip eden ve sorunlarla bizzat ilgilenen bir sendika olduklarını söyledi.

HAK-İŞ'in vergi dilimleriyle ilgili açıklamasını hatırlatan Sert, şöyle devam etti:

"Bir süre önce HAK-İŞ, çalışanların vergi dilimlerinin sabitlenmesi konusunda açıklama yaptı. Bunu gerçekten önemsiyor ve anlamlı buluyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyon ve son zamanlarda yaşadığımız sıkıntıları hepimiz görüyoruz. İnşallah bu badireyi de en kısa sürede atlatacağız. Çalışanlar olarak elbette ekonomik manada sıkıntılar yaşıyoruz. Hiç olmazsa vergi dilimlerinin yüzde 10'a sabitlenmesi çalışanları rahatlatır."

Bazı sendika ve oluşumların sosyal medya, internet üzerinden kendileriyle ilgili olumsuz algı oluşturmaya çalıştığını belirten Sert, buna rağmen üyelerine en iyi hizmeti verebilmek için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Sert, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle bu taşeronluk konusunu kendi tabiriyle 'tarihin çöplüğü'ne atmış olduk. Ben Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Çünkü devrim niteliğinde bir çalışma yaptı." diye konuştu.

Genel Kurul'da tek listeyle gidilen seçimde şube başkanlığına Murat Arifoğlu seçildi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

- Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert: - "HAK-İŞ, çalışanların vergi dilimlerinin sabitlenmesi konusunda açıklama yaptı. Bunu gerçekten önemsiyor ve anlamlı buluyoruz"

Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

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