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Ozan Kabak'tan Lüksemburg değerlendirmesi!

21.09.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı’nın başarılı oyuncusu Ozan Kabak, UEFA Uluslar C Ligi’nde kalan Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarını gol yemeden kazanmak istediklerini söyledi. İşte detaylar...

Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45’te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı’nın defans oyuncusu Ozan Kabak, "Geçen seneki Ozan ile bu seneki Ozan arasında çalışma olarak, düşünme olarak hiçbir bir fark yok. Daha düzenli, daha tanıdığım bir lige geldim. Etrafımda bana güvenen insanlar var. Sezona iyi de başladık. Sonuçlar da gelince kendimi çok iyi bir ortamda buldum. İyi performans sergilemeye başladım. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.

Alman ekibi Hoffenheim’da sezona iyi başladığının hatırlatılması üzerine 22 yaşındaki futbolcu, "İki golle başladım. Sezona galibiyetlerle başladık. Takımla beraber iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Bana güvenen, benim iyi futbolcu olduğuma güvenenler insanlar var. Bu beni ekstra motive etti. Almanya Ligi benim oyun stilime uygun bir lig olduğunu düşünüyorum. Onun içinde uyum sorunu çekmedim. İyi bir şekilde sezona girdik. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH İKİ MAÇI DA GOL YEMEDEN KAZANIRIZ"

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Uluslar Ligi’nde ilk 4 maçı gol yemeden kazandıklarını ifade eden Kabak, "İki maçı da gol yemeden kazanırız inşallah. Bu gruba layık olmadığımızı gösteririz ve B Ligi’ne çıkarız inşallah. Heyecanlıyız. İyi hazırlandık. İnşallah yarın güzel bir galibiyetle bunun meyvelerini alırız. Daha grup açıklanır açıklanmaz hocamız bize, ’6 galibiyet almamız lazım, gol yemeden lider olarak tamamlamamız lazım’ demişti. 4 maçımızda bu hedefimize ulaştık. 2 maçımız var. Savunma oyuncuları olarak gol yemeden kazanmak her zaman ilk önceliğimiz. Bu ekstra bir sorumluluk yüklemiyor. Tam tersine güzel motivasyon sağlıyor. Gol yemeden tamamlayınca ekstra olarak gurur kaynağı sağlıyor. En iyi şekilde hazırlanacağız ve gol yemeden kazanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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Ozan Kabak
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