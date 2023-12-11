ÖZEL | Beşiktaş'ta yaşanan kadro dışı depreminin arka planında ne var? İbrahim Üzülmez bilinmeyenleri anlattı

Beşiktaş, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana’nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Mynet Spor'a özel açıklamalarda bulunan İbrahim Üzülmez, yaşanan bu kadro dışı gelişmesinin arka planını anlattı.
Mynet Spor - EMRE ŞEN
"Kadro dışı bırakılan oyuncuların aidiyet duyguları yok. Ben sezon başından beri tüm maçları izliyorum. Bu oyuncular tamamen İstanbul'a para kazanmaya gelmiş. Profesyonellikten uzaklar ve bu kadro dışı bırakılan oyuncuların tamamı Fransızca konuşuyor."
"Sezon başında skandal bir planlama yapılmış. Bunları kim yaptıysa onlar da konuşsun. Beşiktaş taraftarına yazık. Yeni bir başkan gelmiş, skandal futbol var."
"Aboubakar ile ilgili son dönemde söylentiler var. Aboubakar daha bunları yalanlamadı bile. Beşiktaş'tan kimse üstün değildir. Oyuncular profesyonelliği ve saha içinde oynamayı bırakmışlar. Sadece para kazanalım derdine düşmüşler. Çok yazık oluyor."
"Vücut dilleri negatif. Aidiyetten uzaklar. Doğru bir karar. Ümraniye'ye de giremeyecekler. Ben olsam bunları Ümraniye'nin kapısından içeri sokmazdım. Antrenmanlarını başka yerde yaptırırdım."
"Ben bazı oyuncularla ilgili duyum alıyorum. Mutfak ekibine bile selam vermeyenler varmış. Bu selam vermeyen kişiler, açıklanan kadro dışındaki oyunculardan oluşuyor. Size bir cümle kuracağım ve ben bunu Türkiye'de ilk söyleyenlerdenim. Türkiye'ye gelen yabancı oyuncuların parası beni ilgilendirmiyor. Bu oyuncuları limon gibi sıkıp faydalanacaksınız. Oyuncunun yeteneğinden önce karakterine bakacaksınız. Sezon başında hata var."