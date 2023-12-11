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  4. ÖZEL | Beşiktaş'ta yaşanan kadro dışı depreminin arka planında ne var? İbrahim Üzülmez bilinmeyenleri anlattı

ÖZEL | Beşiktaş'ta yaşanan kadro dışı depreminin arka planında ne var? İbrahim Üzülmez bilinmeyenleri anlattı

11.12.2023 13:57 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Futbol Takımı'nda Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Bu gelişmenin ardından futbol takımının içinde nelerin yaşandığı büyük merak konusu oldu. Siyah-beyazlıların efsane ismi İbrahim Üzülmez, yaşanan bu olayın ardından Mynet Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana’nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Mynet Spor'a özel açıklamalarda bulunan İbrahim Üzülmez, yaşanan bu kadro dışı gelişmesinin arka planını anlattı.

Mynet Spor - EMRE ŞEN

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"İSTANBUL'A TAMAMEN PARA KAZANMAYA GELMİŞLER"

"İSTANBUL'A TAMAMEN PARA KAZANMAYA GELMİŞLER"

"Kadro dışı bırakılan oyuncuların aidiyet duyguları yok. Ben sezon başından beri tüm maçları izliyorum. Bu oyuncular tamamen İstanbul'a para kazanmaya gelmiş. Profesyonellikten uzaklar ve bu kadro dışı bırakılan oyuncuların tamamı Fransızca konuşuyor."

"SKANDAL BİR PLANLAMA YAPILMIŞ"

"SKANDAL BİR PLANLAMA YAPILMIŞ"

"Sezon başında skandal bir planlama yapılmış. Bunları kim yaptıysa onlar da konuşsun. Beşiktaş taraftarına yazık. Yeni bir başkan gelmiş, skandal futbol var."

"ABOUBAKAR İLE İLGİLİ SÖYLENTİLER VAR"

"ABOUBAKAR İLE İLGİLİ SÖYLENTİLER VAR"

"Aboubakar ile ilgili son dönemde söylentiler var. Aboubakar daha bunları yalanlamadı bile. Beşiktaş'tan kimse üstün değildir. Oyuncular profesyonelliği ve saha içinde oynamayı bırakmışlar. Sadece para kazanalım derdine düşmüşler. Çok yazık oluyor."

"BEN OLSAM ÜMRANİYE'YE SOKMAZDIM"

"BEN OLSAM ÜMRANİYE'YE SOKMAZDIM"

"Vücut dilleri negatif. Aidiyetten uzaklar. Doğru bir karar. Ümraniye'ye de giremeyecekler. Ben olsam bunları Ümraniye'nin kapısından içeri sokmazdım. Antrenmanlarını başka yerde yaptırırdım."

"BEN BAZI DUYUMLAR ALIYORUM..."

"BEN BAZI DUYUMLAR ALIYORUM..."

"Ben bazı oyuncularla ilgili duyum alıyorum. Mutfak ekibine bile selam vermeyenler varmış. Bu selam vermeyen kişiler, açıklanan kadro dışındaki oyunculardan oluşuyor. Size bir cümle kuracağım ve ben bunu Türkiye'de ilk söyleyenlerdenim. Türkiye'ye gelen yabancı oyuncuların parası beni ilgilendirmiyor. Bu oyuncuları limon gibi sıkıp faydalanacaksınız. Oyuncunun yeteneğinden önce karakterine bakacaksınız. Sezon başında hata var."

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Üzülmez beşiktaş beşiktaş, rachid
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