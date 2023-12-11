ÖZEL | Beşiktaş'ta yaşanan kadro dışı depreminin arka planında ne var? İbrahim Üzülmez bilinmeyenleri anlattı

"BEN BAZI DUYUMLAR ALIYORUM..."

"Ben bazı oyuncularla ilgili duyum alıyorum. Mutfak ekibine bile selam vermeyenler varmış. Bu selam vermeyen kişiler, açıklanan kadro dışındaki oyunculardan oluşuyor. Size bir cümle kuracağım ve ben bunu Türkiye'de ilk söyleyenlerdenim. Türkiye'ye gelen yabancı oyuncuların parası beni ilgilendirmiyor. Bu oyuncuları limon gibi sıkıp faydalanacaksınız. Oyuncunun yeteneğinden önce karakterine bakacaksınız. Sezon başında hata var."