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Özge Özpirinçci bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı

02.11.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Yakamoz S-245' adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Özge Özpirinçci, geçtiğimiz yıl anne olmasının ardından kızı Mercan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Meslektaşı Burak Yamantürk ile mutlu evliliği olan Özge Özpirinçci, 11 aylık olan kızı Mercan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı. Şu sıralar ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Özpirinçci, kızının yüzünü kısmen gösterdi.

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"AKREP BURCU OLMAMASI İÇİN DUA EDİYORUM" DEMİŞTİ

Özge Özpirinçci, bebeğinin Akrep Burcu olmaması için dua ettiğini söylemiş, "Akrep burcunun karanlık yerleri çok. Kızım Yay olsun istiyorum" demişti. Öte yandan Özpirinçci'nin doğum kilolarından tamamen kurtulduğu da gözlendi.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Özge Özpirinçci Kıvanç Tatlıtuğ fotoğrafı

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