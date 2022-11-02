Özge Özpirinçci bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Özge Özpirinçci, bebeğinin Akrep Burcu olmaması için dua ettiğini söylemiş, "Akrep burcunun karanlık yerleri çok. Kızım Yay olsun istiyorum" demişti. Öte yandan Özpirinçci'nin doğum kilolarından tamamen kurtulduğu da gözlendi.

Meslektaşı Burak Yamantürk ile mutlu evliliği olan Özge Özpirinçci, 11 aylık olan kızı Mercan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı. Şu sıralar ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Özpirinçci, kızının yüzünü kısmen gösterdi.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.