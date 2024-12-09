Özlem Gürses'in sahnesi olay oldu! Kızıl Goncalar'dan ortalığı yıkan bölüm! 'Oscarlık performans...'

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizi tarihine geçecek hikayesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. RTÜK'ün Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine ceza vermesinin ardından dizinin izleyicisi diken üstündeydi.

YENİ BÖLÜMÜYLE ORTALIĞI YIKTI!

Her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Kızıl Goncalar'ın son bölümünde bütün kozlar paylaşıldı. Ses getiren bölümde gazeteci Özlem Gürses de vardı. Cüneyt ve Levent canlı yayında Özlem Gürses'le tarikatlar konusunu tartıştı. O sahne ise en çok konuşulanlardan oldu.