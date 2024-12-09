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  4. Özlem Gürses'in sahnesi olay oldu! Kızıl Goncalar'dan ortalığı yıkan bölüm! 'Oscarlık performans...'

Özlem Gürses'in sahnesi olay oldu! Kızıl Goncalar'dan ortalığı yıkan bölüm! 'Oscarlık performans...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.12.2024 23:48
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar'ın yeni bölümüne gazeteci Özlem Gürses konuk oldu. Levent, Cüneyd ve Özlem Gürses'in tartışma programı yeni bölüme damga vurdu.

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizi tarihine geçecek hikayesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. RTÜK'ün Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine ceza vermesinin ardından dizinin izleyicisi diken üstündeydi.

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YENİ BÖLÜMÜYLE ORTALIĞI YIKTI!

Her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Kızıl Goncalar'ın son bölümünde bütün kozlar paylaşıldı. Ses getiren bölümde gazeteci Özlem Gürses de vardı. Cüneyt ve Levent canlı yayında Özlem Gürses'le tarikatlar konusunu tartıştı. O sahne ise en çok konuşulanlardan oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar
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