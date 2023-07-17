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  4. Özlem Yıldız'ın oğlu Demir annesinin boyuna ulaştı! "Çirkin" yorumu şoke etti

Özlem Yıldız'ın oğlu Demir annesinin boyuna ulaştı! "Çirkin" yorumu şoke etti

17.07.2023 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin ünlü mankeni ve şimdilerde ise sunucu olan Özlem Yıldız, 2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile evlenmiş ve 2007 yılında doğum yapmıştı. Oğlunu gözlerden uzakta büyüten Yıldız boyuna ulaşan oğlunu paylaşınca beklemediği bir yorum alıp isyan etti.

Sunucu Özlem Yıldız özel hayatıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Özlem Yıldız'ın Sinan Serter ile evliliğinden 2007 yılında bir oğlu olmuştu.

2013 yılında evliliğini sonlandıran Özlem Yıldız, oğlunu gözlerden uzakta büyüttü. Ünlü sunucu sosyal medyadan zaman zaman oğluyla pozlarını da paylaşıyor.

Sunucu Yıldız son olarak boyuna ulaşan oğluyla poz verip bu pozları paylaşınca şoke eden bir yorum aldı. Ünlü sunucu Özlem Yıldız, oğlu Demir'e yapılan 'çirkin' yorumuna tepki gösterdi.

SSSS

Sunucu Yıldız bu yoruma sinirlenerek "Görüyorum ki annesiniz. Öncelikle bir kadın, bir anne olarak başkasının evladına çirkin demek nasıl bir üsluptur? Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin!" dedi.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Anahtar Kelimeler:
Özlem Yıldız Manken

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