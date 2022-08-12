Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Genel Koordinatörü Zafer Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki Paletli Yüzme Açık Su Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası'na 17 kulüpten 57 sporcunun, diğer müsabakaya ise 291 sporcunun katıldığını belirtti.

Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de başladı

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