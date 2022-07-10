YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor

Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor

10.07.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor

DENİZLİ (AA) - Travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentlerle yerli ve yabancı ziyaretçileri kendine çeken Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'de bayram hareketliliği yaşanıyor.

Özellikle Ege ve Akdeniz'deki turizm merkezleriyle Anadolu'nun bir çok kentini bağlayan yol güzergahında bulunması nedeniyle bayram tatilini yoğun geçiren Pamukkale'yi ziyaret eden turistler, travertenlerde yürüyüp fotoğraf çektiriyor. Ören yeri girişinde, zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

Turistler, 36 derece sıcaklığa sahip antik havuza da girme fırsatı buluyor.

Manisa'dan gelen Deniz Kocatürk AA muhabirine, bölgenin kesinlikle görmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

Kocatürk ismini çok duymasına rağmen ilk kez gelme şansı yakaladığını anlatarak, "Ülkemizin güzelliklerini gezelim görelim dedik. Güzel oldu. Hava sıcak biraz ama memnun kaldım. Ülkemizin böyle güzel yerlerine keşfetmeye değer." dedi.

Almanya'dan tatil için gelen Gökhan Bostancı ise "Dalaman'da kalıyoruz. 1 günlüğüne buraya geldim. Anne ve babamdan resimlerini görmüştüm küçükken. Çok güzel ondan 30 yıl geçti ve resimlerden daha güzelmiş. Çok doğal ve bakımlı bir yer. Gerçekten gelmeye değer. Gelip görün. " diye konuştu.

Müstakbel eşiyle düğün fotoğrafı için travertenlere gelen Mehmet Özay ise bu özel günü ölümsüzleştirmek için burayı tercih ettiğini belirterek," Beyaz cennete bir 'melek' getirdim." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​

Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor

Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor

Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor

Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor

Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor

Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor

Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor

Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor

Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor

Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor

Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor

Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Pamukkale ziyaretçi

Denizli Namaz Vakitleri 10 Temmuz Pazar

İmsak
03:58
Sabah
05:43
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:35
Yatsı
22:12
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hastanede akılalmaz olay! Onlarca insanı rehin aldı

Hastanede akılalmaz olay! Onlarca insanı rehin aldı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Saç uzatmayı hızlandıran için 3 süper besin

Saç uzatmayı hızlandıran için 3 süper besin

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.