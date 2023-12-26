Panathinaikos Fatih Terim'i açıkladı, sosyal medya yıkıldı! Kulüp hesabının admini bile bu duruma şaşırdı

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve Sarı-Kırmızılılar'dan 20 Ocak 2022 tarihinde ayrılan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, o günden bu yana sahalardan uzak kalırken yeni adresinin neresi olacağı merak konusuydu.

İsmi bir süredir yurt dışı kulüpleriyle anılan Terim'in yeni adresi belli olurken, Yunan ekibi Panathinaikos tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getirdiğini resmen açıkladı.

