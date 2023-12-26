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  4. Panathinaikos Fatih Terim'i açıkladı, sosyal medya yıkıldı! Kulüp hesabının admini bile bu duruma şaşırdı

Panathinaikos Fatih Terim'i açıkladı, sosyal medya yıkıldı! Kulüp hesabının admini bile bu duruma şaşırdı

26.12.2023 21:18 | Son Güncelleme:
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Uzun bir aranın ardından sahalara geri dönen Fatih Terim, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile yeni bir sözleşmeye imza atarken Yunan ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım binlerce beğeni ve rekor aldı. Bu açıklama sonrası Panathinaikos'un resmi hesabının takipçi sayısı adeta uçuşa geçti.

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve Sarı-Kırmızılılar'dan 20 Ocak 2022 tarihinde ayrılan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, o günden bu yana sahalardan uzak kalırken yeni adresinin neresi olacağı merak konusuydu.

İsmi bir süredir yurt dışı kulüpleriyle anılan Terim'in yeni adresi belli olurken, Yunan ekibi Panathinaikos tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getirdiğini resmen açıkladı.

Canlı Skor

"HOŞ GELDİN İMPARATOR"

"HOŞ GELDİN İMPARATOR"

Panathinaikos yaptığı açıklamada "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" ifadelerini kullanırken, ardından deyim yerindeyse sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı.

TAKİPÇİ SAYISI UÇUŞA GEÇTİ

TAKİPÇİ SAYISI UÇUŞA GEÇTİ

Açıklama sonrası Panathinaikos'un sosyal medya hesabının takipçi sayısı müthiş bir ivmeyle artmaya başlarken, birçok Galatasaraylı taraftarın yanı sıra Yunan taraftarlar da sosyal medyada paylaşımda bulundu.

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