Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim basın toplantısında Süper Lig'den transfer etmek istediği ismi açıkladı!

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçene tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, yeni takımıyla sözleşme imzalamak için kameraların karşısına geçti.
Alexandros Soutsos Ulusal Müzesi'nde Türkiye saati ile 16.00'da başlayan basın toplantısında konuşan Terim dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Ivan Jovanovic'e şahsım hakkında söylediği güzel sözler için teşekkür ediyorum. Onun getirdiği yerden takımı daha da öteye taşımaya çalışacağız. Ki o da Lig Şampiyonluğu. Şampiyonlar Ligi müziğini de stadımızda çaldırmak istiyoruz."
"Hemen yeni yılda maçlar seri şekilde başlıyor. Büyük bir takımdaysanız, bütün kupalara talip olmalısınız. Mümkün olan en kısa sürede kendi oyun anlayışımı takıma aşılamaya çaışacağım. Tempolu, baskılı, oyun kontrolünün bizde olduğu bir oyun anlayışımız olacak."
"1 Ocak itibariyle resim transfer dönemi başlıyor. Sportif Direktörümüz Yannis ile beraber transferi konuşuyoruz. Eğer ilgilendiğimiz oyuncular olursa bunu bizim ağzımızdan duymanızda fayda var. Doğruyu bizden duyarsınız. Şu an bir tasarrufumuz yok çünkü mevcut takımı görmeden transfer kararı sözkonusu olamaz. oyuncularımı görmek istiyorum. Onlara güveniyorum."
Bir gazetecinin kendisine yönelttiği "Süper Lig'den herhangi bir ismi transfer etmek istiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Terim "Pasın ve oyunun kontrolünü yapmaya çalışacağım. Oyun feslefemi zaten siz biliyorsunuz. Bakasetas'ı getirmek istiyoruz" dedi.
"Transferin memleketi olmaz. Türkiye'den de olur, başka bir yerden de olur gelir oyuncu. Belhanda çok önemli, kıymetli oyunculardan bir tanesi. Ben seçimini yaptı diye biliyorum. Büyük ihtimalle Katar'a gidiyor diye biliyorum. Ama asıl olan ben takımımı görmek istiyorum. Raporumu vereceğim."