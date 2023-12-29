Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim basın toplantısında Süper Lig'den transfer etmek istediği ismi açıkladı!

"BELHANDA ÇOK KIYMETLİ BİR OYUNCU"

"Transferin memleketi olmaz. Türkiye'den de olur, başka bir yerden de olur gelir oyuncu. Belhanda çok önemli, kıymetli oyunculardan bir tanesi. Ben seçimini yaptı diye biliyorum. Büyük ihtimalle Katar'a gidiyor diye biliyorum. Ama asıl olan ben takımımı görmek istiyorum. Raporumu vereceğim."