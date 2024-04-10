Parc des Princes'te inanılmaz gece, goller yağmur gibi geldi! İlkay Gündoğan yapacağını yaptı...

Devler Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final eşleşmelerinde PSG, Barcelona ile Atletico Madrid ise Borussia Dortmund ile karşılaştı.
Parc des Princes'te oynana PSG-Barcelona maçında adeta gol yağmuru vardı. Tam 5 golün kaydedildiği mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Barcelona oldu.
Barcelona öne geçip geriye düştüğü karşılaşmada ikinci kez üstünlüğü ele geçirerek kazanmayı bildi. PSG'nin golleri Dembele ve Visinha'dan geldi.
İspanyol ekibinin gollerini 37 ve 62. dakikada Rapinha kaydederken yıldız oyuncu Devler Ligi'ndeki ilk gollerini PSG'ye karşı atmış oldu. Konuk ekibin galibiyet golünü ise 77. dakikada Andreas Christensen'den gelirken galibiyet golünün asistini İlkay Gündoğan yaptı.
Karşılaşmanın başlama düdüğü öncesinde ev sahibi ekibin taraftarları müthiş bir koreografiye imza attı. PSG taraftarları Star Wars temalı müthiş bir görsel şölene imza attı.
İspanya'da oynanan Atletico Madrid-Borussia Dortmund maçında kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Madrid ekibinde goller Rodrigo de Paul ve Samuel Lino'dan geldi. Borussia Dortmund'un golü ise Sebastian Haller'den geldi.
Bu sonuçla Atletico Madrid rövanş öncesi önemli bir avantajı cebine koydu.