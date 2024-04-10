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  4. Parc des Princes'te inanılmaz gece, goller yağmur gibi geldi! İlkay Gündoğan yapacağını yaptı...

Parc des Princes'te inanılmaz gece, goller yağmur gibi geldi! İlkay Gündoğan yapacağını yaptı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.04.2024 23:47
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı iki maç ile sürdü. Gecenin maçında Fransız devi Paris Saint-Germain sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelirken, gecenin bir diğer maçında Atletico Madrid ile Borussia Dortmund'u ağırladı. İki mücadelede müthiş bir heyecana sahne oldu. İşte detaylar...

Devler Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final eşleşmelerinde PSG, Barcelona ile Atletico Madrid ise Borussia Dortmund ile karşılaştı.

Parc des Princes'te oynana PSG-Barcelona maçında adeta gol yağmuru vardı. Tam 5 golün kaydedildiği mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Barcelona oldu.

Canlı Skor

BARÇA GERİYE DÜŞTÜ, KAZANDI

BARÇA GERİYE DÜŞTÜ, KAZANDI

Barcelona öne geçip geriye düştüğü karşılaşmada ikinci kez üstünlüğü ele geçirerek kazanmayı bildi. PSG'nin golleri Dembele ve Visinha'dan geldi.

GALİBİYETİ GETİREN PAS İLKAY'DAN

GALİBİYETİ GETİREN PAS İLKAY'DAN

İspanyol ekibinin gollerini 37 ve 62. dakikada Rapinha kaydederken yıldız oyuncu Devler Ligi'ndeki ilk gollerini PSG'ye karşı atmış oldu. Konuk ekibin galibiyet golünü ise 77. dakikada Andreas Christensen'den gelirken galibiyet golünün asistini İlkay Gündoğan yaptı.

PSG TARAFTARINDAN MÜTHİŞ AÇILIŞ

PSG TARAFTARINDAN MÜTHİŞ AÇILIŞ

Karşılaşmanın başlama düdüğü öncesinde ev sahibi ekibin taraftarları müthiş bir koreografiye imza attı. PSG taraftarları Star Wars temalı müthiş bir görsel şölene imza attı.

İSPANYA'DA KAZANAN A. MADRID

İSPANYA'DA KAZANAN A. MADRID

İspanya'da oynanan Atletico Madrid-Borussia Dortmund maçında kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Madrid ekibinde goller Rodrigo de Paul ve Samuel Lino'dan geldi. Borussia Dortmund'un golü ise Sebastian Haller'den geldi.

Bu sonuçla Atletico Madrid rövanş öncesi önemli bir avantajı cebine koydu.

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