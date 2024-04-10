Parc des Princes'te inanılmaz gece, goller yağmur gibi geldi! İlkay Gündoğan yapacağını yaptı...

GALİBİYETİ GETİREN PAS İLKAY'DAN

İspanyol ekibinin gollerini 37 ve 62. dakikada Rapinha kaydederken yıldız oyuncu Devler Ligi'ndeki ilk gollerini PSG'ye karşı atmış oldu. Konuk ekibin galibiyet golünü ise 77. dakikada Andreas Christensen'den gelirken galibiyet golünün asistini İlkay Gündoğan yaptı.