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Parmağı kırılan milli sporcu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalyayı kaçırdı

19.10.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parmağı kırılan milli sporcu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalyayı kaçırdı

DENİZLİ (AA) - Denizlili bilek güreşi sporcusu Sevdenur Elmas, 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda parmağı kırılmasına rağmen ikinci olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Antalya'da 14 Ekim'de başlayan, 23 Ekim'e kadar sürecek 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılan Elmas, 21 yaş altı 65 kilogram kategorisinde rakipleriyle mücadele etti.

Turnuvada finale kalmayı başaran Elmas'ın sol işaret parmağı, finalde Kazak rakibi ile çıktığı maçta kırıldı. Bu maçtan çekilmek zorunda kalan Elmas, sağ ve sol elde iki dünya ikinciliği elde etti.

Elmas, AA muhabirine, ilk kez katıldığı dünya şampiyonasındaki final maçında parmağı kırıldığı için şampiyonluğu kaçırdığını söyledi.

Gelecek yıl daha çok çalışıp şampiyon olmayı hedeflediğini belirten Elmas, "Turnuvaya çok iyi hazırlanmıştım. Burada güçlü rakiplerimle güzel maçlar yaptım ve sonrasında finale kaldım. Final maçında talihsiz bir olay yaşadım. Müsabaka sırasında parmağım kırıldı ve sol elde çekilmek zorunda kaldım. Sağ elde ise, sol el parmağım kırıl olduğu için istediğim performansı sergileyemedim ve onda da ikinci oldum. Seneye daha iyi hazırlanıp şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Antrenör Hüseyin Aldı ise yaşanan bu talihsizliğin kendilerini yıldırmayacağını ve çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Parmağı kırılan milli sporcu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalyayı kaçırdı

Parmağı kırılan milli sporcu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalyayı kaçırdı

Parmağı kırılan milli sporcu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalyayı kaçırdı

Parmağı kırılan milli sporcu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalyayı kaçırdı

Parmağı kırılan milli sporcu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalyayı kaçırdı

Parmağı kırılan milli sporcu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalyayı kaçırdı

Parmağı kırılan milli sporcu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalyayı kaçırdı

Parmağı kırılan milli sporcu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalyayı kaçırdı

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