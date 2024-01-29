MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pavyon dansı çok konuşulmuştu... Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi Onur Ünlü'den "Dilber" yorumu geldi!

Pavyon dansı çok konuşulmuştu... Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi Onur Ünlü'den "Dilber" yorumu geldi!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.01.2024 17:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan’ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren “İnci Taneleri” dizisi 25 Ocak'ta ilk bölümü yayımlandı. Hapishaneden yeni çıkan "Azem" adlı bir öğretmenin hikayesinin anlatıldığı dizinin her sahnesi büyük beğeni topladı. Özellikle Dilber'in pavyon dansı bir akım haline geldi. 'Dilber' dansı çok konuşulurken bir yorumda Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi Onur Ünlü'den geldi. Ünlü, "Beğenerek izledim. Gayet başarılı Hazar, çok iyi bir oyuncudur" dedi.

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin önüne geçen pavyon dansı sosyal medyayı sallamıştı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

'DİLBER' YORUMU GÜNDEM OLDU

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri’nin birinci bölümü, 25 Ocak Perşembe akşamı yayınlandı.

Fragmanlarıyla olay yaratan ve günlerce konuşulan proje, hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vurdu.

Hapishaneden yeni çıkan "Azem" adlı bir öğretmenin hikayesinin anlatıldığı dizinin her sahnesi büyük beğeni topladı. Özellikle Dilber'in pavyon dansı bir akım haline geldi.

Diziye Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı damga vurdu. Ergüçlü'nün pavyon dansı ve Sincanlı Erkal’ın ‘Gemileri Yakarım’ şarkısı milyonlara ulaştı.

Yönetmen Onur Ünlü eski sevgilisi Hazar Ergüçlü’nün “Dilber” dansı hakkında konuştu. Ünlü isim, eski sevgilisine övgüler yağdırdı. Ünlü, "Beğenerek izledim. Gayet başarılı Hazar, çok iyi bir oyuncudur. Hep çok iyiydi" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Onur Ünlü Hazar Ergüçlü ele karakteri
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin İzmir adayı kim olacak? İsmail Saymaz paylaştı: 'Özgür Özel bir saat önce tebliğ etti'

CHP'nin İzmir adayı kim olacak? İsmail Saymaz paylaştı: 'Özgür Özel bir saat önce tebliğ etti'

Belediye başkanı adayı gösterilen esnaf isyan etti: Haber bile vermediler

Belediye başkanı adayı gösterilen esnaf isyan etti: Haber bile vermediler

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Aldatılan damadın düğün günü intikam planı!

Aldatılan damadın düğün günü intikam planı!

Ses kayıt cihazı ortaya çıkardı! Üvey kızına insan dışkısı yedirdi

Ses kayıt cihazı ortaya çıkardı! Üvey kızına insan dışkısı yedirdi

Aldığı sıfır araç kabusu oldu! 'Servisten çıkamıyorum'

Aldığı sıfır araç kabusu oldu! 'Servisten çıkamıyorum'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.