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Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmalarıyla modern görünüme kavuşacak

05.08.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt: - "Tahminime göre 2 ay içinde kapının tüm inşaat süreci bitmiş olacak. Peronlarımız ve tüm gümrük sahamız modern bir yapıya kavuşacak"

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Modernizasyonun tamamlanmasıyla tek olan peron sayısı, 3 giriş 3 çıkış şeklinde 6 perona çıkarılacak. Gümrük sahasının 3 bin 420 metrekare olan kullanım alanı ise 21 bin 890 metrekareye genişletilecek.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zpıkınkurt, AA muhabirine, modernizasyon çalışmalarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Geçen yıl aralık ayında başlayan modernizasyon çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını ifade eden Zıpkınkurt, "Edirne'deki diğer kapılarımız yenilenmişti. Pazarkule Sınır Kapımız da yenileniyor. Bu da şehrimize özellikle Yunan turistlerin gelmesi anlamında ciddi bir katkı sağlayacak." dedi.

Zıpkınkurt, Edirne'nin, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumunda olduğunu ve sınır kapılarından milyonlarca turistin giriş-çıkış yaptığını dile getirdi.

Pazarkule'nin modernizasyonuyla geçiş sürelerinin hızlanacağını anlatan Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Tahminime göre 2 ay içinde kapının tüm inşaat süreci bitmiş olacak. Peronlarımız ve tüm gümrük sahamız modern bir yapıya kavuşacak. Hızlı giriş çıkışla beraber daha fazla Yunan turist alacağız. Kent ekonomisine ciddi bir katkı olacağına inanıyorum. Daha önce yaptığımız çalışmalar gerek Yunan gerekse Bulgar turistlerin Edirne'ye ilgisi olduğunu gösteriyor. Araç tamirlerini dahi Edirne'de yaptıran komşularımız var. Kapıların modernize olmasıyla beraber bu sayı çok daha fazla artacaktır."

Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmalarıyla modern görünüme kavuşacak

- ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt: - "Tahminime göre 2 ay içinde kapının tüm inşaat süreci bitmiş olacak. Peronlarımız ve tüm gümrük sahamız modern bir yapıya kavuşacak"

Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmalarıyla modern görünüme kavuşacak

Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmalarıyla modern görünüme kavuşacak

Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmalarıyla modern görünüme kavuşacak

Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmalarıyla modern görünüme kavuşacak

Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmalarıyla modern görünüme kavuşacak

Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmalarıyla modern görünüme kavuşacak

Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmalarıyla modern görünüme kavuşacak

Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmalarıyla modern görünüme kavuşacak

Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmalarıyla modern görünüme kavuşacak

Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmalarıyla modern görünüme kavuşacak

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Anahtar Kelimeler:
Pazarkule Sınır Kapısı çalışma

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