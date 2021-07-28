Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, Asri Mezarlık morgundan alınarak, askeri tören mangası tarafından Bahattin Nakıboğlu Camisi avlusuna getirildi.

Burada düzenlenen törene, Özcücük'ün annesi Fatma, babası Nihat, kardeşleri ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Mustafa Emre Başbuğ, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, tabuta sarılıp gözyaşı döken ve Özcücük'ün fotoğrafını öpen şehidin annesi Fatma, "Paşam gelmiş, paşam sen geldin. Bak istediğin oldu" diye seslendi.

Özcücük'ün naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.