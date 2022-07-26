Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, asker ve polisler katıldı.

- Şehidin naaşı, Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenin ardından memleketi Mersin'e uğurlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz