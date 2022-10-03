Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı vatandaşlardan tam not aldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün törenle açılışını gerçekleştirdiği Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nı kullanan vatandaşlar, hizmetten memnun kaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, İstanbulluların hizmetine sunuldu.

Metro hattı özellikle trafik yoğunluğu olan zamanlarda vatandaşların havalimanına gelişinde kolaylık sağladı. Metroyu kullanan vatandaşlar havalimanına trafik olmadan rahatça ulaştıklarını zaman ve paradan tasarruf sağladıklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan vatandaşlardan Ferhat Güven, Kaynarca'da oturduğunu belirterek, "Çok büyük kolaylık. Sabiha Gökçen'e gelmek Pendik'ten çok zordu. Kurtköy'de trafik tıkanıyordu. Benim için işe gelmem çok zor oluyordu ama şimdi çok kolay. Evimden buraya yaklaşık 6-7 dakikaya geldim." dedi.

Metronun Sabiha Gökçen Havalimanına yaklaşmasının çok iyi olduğunu ifade eden Güven, şöyle konuştu:

"Halkalı'dan binecek bir yolcu, nerdeyse İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna gelebilecek. Bu Avrupa yakasında oturanlar ve Kadıköy'den gelenler için de iyi oldu. Müthiş bir çalışma. Zaten devamı gelecektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür ediyorum. Havaalanından memleketim Ağrı'ya gitmek için de bu metro kolaylık sağlayacak. Havaalanını da sık kullanan biriyim. Şehir dışına gitmek için İzmir, Ankara ve Ağrı'ya gitmek için metroyu kullanmak benim için avantaj sağlayacak."

- "Havaalanından çıkmadan yolculuk yaptık"

Sıdıka Karademir, metroyu çok beğendiğini söyledi. KKTC'den gelen oğlunu karşılamak için Bostancı'dan geldiğini belirten Karademir, "Yaklaşık 40 dakika sürdü. Aktarma olmadan rahatça geldim. Dönüşte hiç havaalanından çıkmadan yolculuk yaptık. Süper olmuş bayıldım." diye konuştu.

Adil Sevinçer ise Batman Havaalanı'ndan geldiğini belirterek, "Yolculuk gayet güzel geçti. Çok rahat ettim. Allah bin kere razı olsun. Bizi her türlü külfetten kurtardı." ifadelerini kullandı.

Avukat Seyit Veziroğlu açılışı gerçekleşen metronun çok güzel hizmet olduğunu dile getirdi. Metronun açılmasını yıllardır beklediklerini belirten Veziroğlu, şunları söyledi:

"İnşallah bunun gibi hizmetlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu hizmette kimin emeği varsa vatandaş olarak teşekkür ediyoruz. Buraya gelirken otobüsle geldik, 1,5-2 saat Kadıköy tarafından sürüyor ama metroyla olduğu zaman yaklaşık 45 dakikaya düşüyor. 1 saat 15 dakika zaman tasarrufu oluyor. Zaman da bu dönemde bizim en önemli hazinemiz. Dolayısıyla çok büyük bir hizmet. İnşallah bu hizmetlerin devamı gelir. Sabiha Gökçen metrosunu kullanıp şimdi de Kadıköy'e gideceğiz."

Marmara Üniversitesi öğrencisi Beyza Nur Yazdıç, metronun öğrenciler için çok sağlıklı olduğunu düşündüğünü kaydetti. Metronun trafik açısından tasarruf sağladığını belirten Yazdıç, "Ben öğrenciyim yanımda bir sürü yükle geliyorum. Buradan otobüse binmek ve trafiğin içinde bulunmak benim için çok zor oluyor. Bu yüzden bu hizmet çok iyi oldu. Ailem de sevindi. Otobüsle gelip gitmek çok yorucu oluyordu." dedi.