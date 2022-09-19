İSTANBUL (AA) - İstanbul Pendik'te otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emre Temur idaresindeki 34 GH 2374 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde virajı alırken kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Temur'u çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, kaza yerine gelen sürücünün annesini çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik, otomobilin çekilmesiyle normale döndü.
Pendik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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