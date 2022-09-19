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Pendik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

19.09.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Pendik'te otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emre Temur idaresindeki 34 GH 2374 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde virajı alırken kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Temur'u çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza yerine gelen sürücünün annesini çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik, otomobilin çekilmesiyle normale döndü.

Pendik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Pendik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Pendikte trafik kazasında bir kişi yaralandı

Pendikte trafik kazasında bir kişi yaralandı

Pendikte trafik kazasında bir kişi yaralandı

Pendikte trafik kazasında bir kişi yaralandı

Pendikte trafik kazasında bir kişi yaralandı

Pendikte trafik kazasında bir kişi yaralandı

Pendikte trafik kazasında bir kişi yaralandı

Pendikte trafik kazasında bir kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Pendik bariyer kaza

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