Pep Guardiola'dan maç sonunda Galatasaray sözleri! "Gidin onlara sorun"

Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi dışına iten Kopenhag ile karşılaşan Manchester City rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmanın ardından konuşan tecrübeli çalıştırıcı Pep Guardiola gazetecilere Kopenhag'ın ne kadar zor bir rakip olduğunu Galatasaray'a sorun ifadelerini kullandı.
"Kopenhag gerçekten çok zor bir takım. İnsanlar, Kopenhag'ı yenmenin kolay olduğunu söylüyorlar ama öyle değil. Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunu Galatasaray'a, Bayern Münih'e ve Manchester United'a sorun."
"Kopenhag gerçekten çok iyi bir rakip. Biz gerçekten çok iyi futbol oynadık."
"Benim işim futbolcuları uyarmak ve onlara ihtiyacımız olan şeyleri söylemek. Oyuncularım da bunu hissettiler ve gösterdiler. Doğru karakter ve sabırla oynadık. Herkes en üst seviyedeydi."
"Doğru oyunu, doğru karakteri ve doğru sabrı göstermezseniz Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya gelemezsiniz. Umarım rövanş maçından da istediğimiz sonucu alır ve çeyrek finale ulaşırız."
Manchester City ile Kopenhag, 6 Mart günü TSİ 23.00'te rövanş maçında İngiltere'de karşılaşacak ve kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.