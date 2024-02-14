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Pep Guardiola'dan maç sonunda Galatasaray sözleri! "Gidin onlara sorun"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.02.2024 14:17 | Son Güncelleme:
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Manchester City, GalatasarayDevler Ligi'nde turnuva dışına iten Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 yenerken teknik direktör Pep Guardiola karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi dışına iten Kopenhag ile karşılaşan Manchester City rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından konuşan tecrübeli çalıştırıcı Pep Guardiola gazetecilere Kopenhag'ın ne kadar zor bir rakip olduğunu Galatasaray'a sorun ifadelerini kullandı.

İŞTE O SÖZLER...


Canlı Skor

"GİDİN GALATASARAY'A SORUN" 

"GİDİN GALATASARAY'A SORUN" 

"Kopenhag gerçekten çok zor bir takım. İnsanlar, Kopenhag'ı yenmenin kolay olduğunu söylüyorlar ama öyle değil. Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunu Galatasaray'a, Bayern Münih'e ve Manchester United'a sorun."

"GERÇEKTEN ÇOK İYİ OYNADIK" 

"GERÇEKTEN ÇOK İYİ OYNADIK" 

"Kopenhag gerçekten çok iyi bir rakip. Biz gerçekten çok iyi futbol oynadık."

"DOĞRU KARAKTERLE OYNADIK" 

"DOĞRU KARAKTERLE OYNADIK" 

"Benim işim futbolcuları uyarmak ve onlara ihtiyacımız olan şeyleri söylemek. Oyuncularım da bunu hissettiler ve gösterdiler. Doğru karakter ve sabırla oynadık. Herkes en üst seviyedeydi."

"BU OLMAZSA OLMAZ!" 

"BU OLMAZSA OLMAZ!" 

"Doğru oyunu, doğru karakteri ve doğru sabrı göstermezseniz Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya gelemezsiniz. Umarım rövanş maçından da istediğimiz sonucu alır ve çeyrek finale ulaşırız."

RÖVANŞ MAÇI 6 MART'TA 

RÖVANŞ MAÇI 6 MART'TA 

Manchester City ile Kopenhag, 6 Mart günü TSİ 23.00'te rövanş maçında İngiltere'de karşılaşacak ve kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

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