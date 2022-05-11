Petek Dinçöz'ü gören şaşkına döndü! "Heykel gibi kadınsın"

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, 15 Mart'ta 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşandı.

Oğlunun velayetini alan Dinçöz, boşanmanın ardından Miami'ye taşındı. Oğlunun eğitimi için buraya yerleşen Dinçöz'ün Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak Zarrab'ın avukatı iddiayı yalanladı.



Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Dinçöz ise sosyal medya paylaşımlarına hız verdi ve iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettirdi.



O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Dinçöz, mini şortuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.