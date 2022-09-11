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Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağı, Sakarya'da sona erdi

11.09.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağı, Sakarya'da sona erdi

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı, Sakarya'da tamamlandı.

Karaköy mevkisindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Ada Tesisleri'nde düzenlenen seyirci etabında 14 ilden 30 araç ve 60 sporcu mücadele etti. Bazı sürücüler parkuru geçerken zor anlar yaşadı.

Yarışlar sonunda, SSV'de birinci Kenan Özsoy - Harun Deynek ekibi olurken, Sınıf 1'de Mehmet Baki Arpasatan - Alaaddin Yorulmaz, Sınıf 2'de Nihat Keskin - Yasemin Biber Toker, Sınıf 3'te Atakan Keskin - Halil Berkay Özcan ve Sınıf 4'te Mustafa Saray - Samet Zurnacı birinci sırayı aldı.

Yarışların sonunda sürücü ve takımlara kupaları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve diğer ilgililer tarafından verildi.

Yüce, ödül töreninde yaptığı konuşmada, belediye olarak Sakarya'da sporun gelişmesi ve yayılması için her türlü desteği verdiklerini belirterek, spor alanında yapılan çalışmaları anlattı.

Şampiyonada var gücüyle mücadele eden bütün sporcuları tebrik eden Yüce, "Bu spor, gerçekten çok eğlenceli ama bir o kadar da adrenalini yüksek bir spor. Bu sebeple off-road yarışına cesaret eden bütün sporcularımız özel bir tebriği hak etmişlerdir. Bu sporu kazanmak çok önemli, bu sporda 'ben de varım' demek daha da önemli. Onun için kazanan ya da kazanamayan diye ayrım yapmıyorum. Şampiyon olanları tebrik ediyoruz, diğerlerini de yürekten kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağı, Sakarya'da sona erdi

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağı, Sakarya'da sona erdi

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağı, Sakarya'da sona erdi

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağı, Sakarya'da sona erdi

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağı, Sakarya'da sona erdi

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağı, Sakarya'da sona erdi

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağı, Sakarya'da sona erdi

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağı, Sakarya'da sona erdi

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağı, Sakarya'da sona erdi

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağı, Sakarya'da sona erdi

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağı, Sakarya'da sona erdi

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağı, Sakarya'da sona erdi

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