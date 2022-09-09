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Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

09.09.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışı, temsili startla başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve 54 Otomobil Sporları Kulübü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla organize edilen yarışlar için araçlar Demokrasi Meydanı'na geldi.

Yaklaşık 50 aracın yer aldığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin sporun birçok dalıyla ön plana çıktığını kaydetti.

Sporun çok farklı bir boyutu olan, büyük bir tecrübe isteyen yarışların startını verdiklerini aktaran Yüce, "İnşallah 3 gün Sakarya'da heyecan doruk noktasında, adrenalin en yüksek noktada işlemler devam edecek. Bu heyecanın Sakarya'mıza Sakaryalılara ülkeye ve dünyaya hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Yüce, Sakarya'nın her geçen gün "spor şehri" unvanına adım adım yaklaştığını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Başkan Yüce, araçlara temsili start verdi.

Törende, Sakarya İl Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç da yer aldı.

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

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