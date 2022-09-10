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Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

10.09.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı, birinci etap yarışlarıyla devam ediyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve 54 Otomobil Sporları Kulübü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla organize edilen yarışlar kapsamında 14 ilden gelen 30 araç ve 60 sporcu, Adapazarı ilçesi Kömürlük mevkisindeki orman parkurunda start aldı.

Yaklaşık 11 kilometrelik parkurda 4 tur atacak sürücüler, zamana karşı mücadele ediyor.

54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan, basın mensuplarına, sürücüler için zorlu bir parkur hazırladıklarını belirterek, "Çok iddialıyız, sezonun en zorlu parkuru sürücüleri bekliyor. Şu anda memnunlar, dünkü antrenman turlarında etabı çok beğendiklerini söylediler. Hem zorluk hem zevki var." ifadelerini kullandı.

Sakarya olarak şampiyonada iddialı olduklarını söyleyen Bakan, şehrin 6 araçla mücadele ettiğini dile getirdi.

Bakan, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Türkiye'deki en büyük otomobil sporları tesisinin kentte 260 dönümlük arazide yapıldığına işaret ederek, 11 farklı branşta organizasyonun yapılabileceği tesisin kente değer katacağını kaydetti.

Tüm vatandaşları yarın yapılacak seyirci etabına davet eden Bakan, "Sadece off-road değil, otomobil ve motor sporlarının her branşında iddialıydık, iddialı olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yarışlar, yarın seyirci etabıyla sona erecek.

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

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