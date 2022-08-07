İran'dan Ghasem Mohammedzadeh-Tolga Şatır ekibi ile İtalyan Guiseppe Simune Agazzi'nin de yer aldığı organizasyonda, adrenalin, hız, mukavemet ve pilotajlık alanlarındaki beceriler sergilendi.

Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı

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