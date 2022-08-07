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  4. Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı

Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı

07.08.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı

Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Trabzon'da gerçekleştirildi.

Trabzon Otomobil ve Motor Sporları Kulübü tarafından organize edilen 4. ayak yarışlarının son gününde sporcular, Akçaabat sahil dolgu alanında seyirci özel etabında yarıştı.

Zorlu parkurda mücadele eden sporcuları, vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Bazı sürücüler parkuru geçerken zor anlar yaşarken, bazıları yaralandı, bazılarının da araçlarında kazaya bağlı hasarlar oluştu.

Farklı illerden 5 ayrı sınıfta 33 araç ve 66 sporcunun katıldığı yarışma, ödül töreni ile sona erdi.

İran'dan Ghasem Mohammedzadeh-Tolga Şatır ekibi ile İtalyan Guiseppe Simune Agazzi'nin de yer aldığı organizasyonda, adrenalin, hız, mukavemet ve pilotajlık alanlarındaki beceriler sergilendi.

Yarışmada, SSV'de birinci Kenan Özsoy-Yiğitcan Yüksel ekibi olurken, Sınıf 1'de Mehmet Baki Arpasatan-Alaaddin Yorulmaz, Sınıf 2'de Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker, Sınıf 3'te İlayda Hancı Korkut-Batuhan Korkut ve Sınıf 4'te İsmail Ayhan-Arda Arslan birinci sırayı aldı.

Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı

Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı

Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı

Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı

Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı

Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı

Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı

Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı

Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı

Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı

Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı

Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı

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