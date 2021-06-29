Petrol Sevdası filminin oyuncuları kimdir? Petrol Sevdası filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Başrollerinde Halil İbrahim Kurum ve Tuğba Melis Türk'ün yer aldığı Petrol Sevdası filmi bu akşam FOX ekranlarında yayınlanacak. Dizinin nerede çekildiği ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı merak konusu oldu. Peki Petrol Sevdası filminin oyuncuları kimdir? Petrol Sevdası filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

Petrol Sevdası filmi oyuncuları kimdir?

Yapım yılı 2020 olan, yönetmen koltuğunda Hasan Doğan'ın oturduğu Petrol Sevdası filminin çekimleri Şanlıurfa'da gerçekleşti.

Halil İbrahim Kurum, Tuğba Melis Türk, Selahattin Taşdöğen, Suat Sungur

PETROL SEVDASI KONUSU Pratik zekaya sahip olan ve hazır cevap olan Fikri, Muhtar'ın kızı Emine'ye gönlünü kaptırır. Saf ve temiz Fikri'nin tek istediği babasının izniyle Emine ile evlenmek ve yuva sahibi olmaktır.

Emine'nin babası Selami, Fikri'yi kızının yanında görür. Fikri'nin evlilik hayalleri bu olayın ardından farklı bir hale bürünür.