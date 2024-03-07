PFDK'den Caner Erkin'e tarihe geçecek ceza! Eyüpspor'un şampiyonluk yolunda bileği büküldü...

Bodrumspor ile Eyüpspor arasında oynanan olaylı maçın faturası kesildi. PFDK, Arda Turan ve Caner Erkin'e ceza yağdırdı.

6 MAÇ OYNAYAMAYACAK

Eyüpspor forması giyen Caner Erkin'in, Bodrum FK maçı sonrası aldığı ceza açıklandı. İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 müsabakadan men.

Müsabaka temsilcisine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 müsabakadan men

Ligin bitime 9 maç kala, 6 maç ceza alan Caner Erkin adeta sezonu kapattı. Takımın skor yükünü çekip en iyi oyuncusu konumunda bulunan Caner Erkin'in kaybı sosyal medyada büyük tepki çekti. Teknik direktör Arda Turan ise 1 maç ceza aldı.

İŞTE TÜM CEZALAR...

Caner Erkin - 6 maç

Arda Turan - 1 maç

İsmet Taşdemir - 1 maç

Bodrum FK - 2 maç seyircisiz

Beşiktaş - 624 bin TL

Omar Colley - 1 maç

Federico Ceccherini - 3 maç

Marius Mouandilmadji - 2 maç

Burak Yılmaz - 1 maç

Trabzonspor - 320 bin TL

Fenerbahçe - 397 bin TL

Hasan Arat - 400 bin TL

Galatasaray - 320 bin TL

