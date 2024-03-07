PFDK'den Caner Erkin'e tarihe geçecek ceza! Eyüpspor'un şampiyonluk yolunda bileği büküldü...

Bodrumspor ile Eyüpspor arasında oynanan olaylı maçın faturası kesildi. PFDK, Arda Turan ve Caner Erkin'e ceza yağdırdı.
Eyüpspor forması giyen Caner Erkin'in, Bodrum FK maçı sonrası aldığı ceza açıklandı. İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 müsabakadan men.
Müsabaka temsilcisine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 müsabakadan men
Ligin bitime 9 maç kala, 6 maç ceza alan Caner Erkin adeta sezonu kapattı. Takımın skor yükünü çekip en iyi oyuncusu konumunda bulunan Caner Erkin'in kaybı sosyal medyada büyük tepki çekti. Teknik direktör Arda Turan ise 1 maç ceza aldı.
Caner Erkin - 6 maç
Arda Turan - 1 maç
İsmet Taşdemir - 1 maç
Bodrum FK - 2 maç seyircisiz
Beşiktaş - 624 bin TL
Omar Colley - 1 maç
Federico Ceccherini - 3 maç
Marius Mouandilmadji - 2 maç
Burak Yılmaz - 1 maç
Trabzonspor - 320 bin TL
Fenerbahçe - 397 bin TL
Hasan Arat - 400 bin TL
Galatasaray - 320 bin TL