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Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

16.06.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı: "Genel kurulda açıkladığımız bütçe taslak bütçe. Çok yüksek gibi laflar söyleniyor. Şöyle söyleyeyim, geçen senenin dolar bazındaki bütçesiyle bir kere aynı" - Başantrenör Sarıca: "Yeni hedefler, yeni hayaller var. Bunu da bir an önce hep beraber başarmak için sabırsızlanıyorum"

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarıca için "Karşıyaka Fan Zone"da düzenlenen imza törende konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, istikrar, güven ve sürdürülebilirlikle başarının doğal olarak ortaya çıktığını söyledi. Sarıca ile bunu sağladıkları dönemde büyük başarılar elde ettiklerini hatırlatan Büyükkarcı, şöyle konuştu:

"Ufuk Sarıca taraftarımız ve camiamızın gönlünde taht kurmuş bir hocadır, onun yanında çok sevdiğim bir arkadaşımdır, kardeşimdir. Biz taraftarımızla var olan bir kulübüz. Tüm bu organizasyonlar da taraftarımızın dışarıda başını dik tutmak için yaptığımız organizasyonlar, çalışmalar. Yönetici arkadaşlarıma da bir parantez açıp onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu ekonomik krizde evlerinden de vakit çalarak kulübe harcıyorlar. Böyle bir konjonktürde böyle bir ekonomik durumda yaptıkları çok büyük bir iş."

Büyükkarcı, görüştükleri Kenan Sipahi'nin transfer ücretinin kamuoyuna yansıdığı gibi olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel kurulda açıkladığımız bütçe bir kere taslak bütçe. Çok yüksek gibi laflar söyleniyor. Şöyle söyleyeyim, geçen senenin dolar bazındaki bütçesiyle bir kere aynı. Bu bütçeden algılanan sadece oyuncu bütçesi değil, bunun içinde yarısından fazlası da diğer harcamalar."

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Bornova Belediyesi ile yaptıkları iş birliğin 5 yıl daha devam edeceğini kaydeden Büyükkarcı, "Bu sene takımı son dakika kurduk, bazı eksiklerimiz olmasına rağmen iyi geçirdiğimiz bir sezondu. Orada tek hedefimiz başarı değil, üst yapıya hem yerli hem de yabancı oyuncu yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

- "Yeni hedefler için sabırsızlanıyorum"

Başantrenör Ufuk Sarıca da Karşıyaka'nın kendisi için her zaman bir özel yer olduğunu vurgulayarak, "Her yönettiğim maç için, her burada bulunduğum dönem için devamlı gururlandım. Aynı şekilde de burada kendimi özel hissediyorum. Yeniden bir planlamayla beraber, yeni hedeflerin, yeni hayallerin peşinden koşacağımız için açıkçası sabırsızlanıyorum. Bu bağlamda başta başkanıma, yönetim kurulumuza, camiamıza ve elbette taraftarımıza bana gösterdikleri sevgi için teşekkür ediyorum. Bu önemli çünkü sporun içinde sevgi son dönemde kaybolan bir simge." diye konuştu.

Pınar Karşıyaka'da 7 seneyi doldurduğunu ancak ilk senesi gibi heyecan duyduğunu kaydeden Sarıca, "Sonuç itibarıyla yeni koşulacak kulvarlar yeni hedefler var, yeni hayaller var. Bunu da bir an önce hep beraber başarmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sarıca, yeni sezon için acele etmeden bütçeleri doğrultusunda doğru kararları vermek için çalıştıklarını belirterek, "Dönüp de baktığınız zaman belki de geçen sene hariç burada öz eleştiri yapabiliriz. Belki bir Avrupa tarafında beklentilerimiz, hepimizin hayalleri daha yukarıdaydı. Ancak yaşadığımız bazı sıkıntılar oldu. Bunu uzatmak istemiyorum ama bunlar mazeret değil, gerçek. Bizim 4-5 takım kadar bütçemiz veya kadromuz olmadı. Buralarda sıkıntılar yaşadık." şeklinde konuştu.

İmza törenine Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, yöneticiler İlker Ergüllü ve Kerem Copcu'nun yanı sıra taraftarlar da katıldı.

Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

- Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı: "Genel kurulda açıkladığımız bütçe taslak bütçe. Çok yüksek gibi laflar söyleniyor. Şöyle söyleyeyim, geçen senenin dolar bazındaki bütçesiyle bir kere aynı" - Başantrenör Sarıca: "Yeni hedefler, yeni hay

Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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