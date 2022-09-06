İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ayşe Ö'nün kentte olduğu tespit edildi.

PKK/KCK üyesi terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

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