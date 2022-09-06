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PKK/KCK üyesi terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

06.09.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK/KCK üyesi terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya gitmeye çalışırken yakalanan PKK/KCK terör örgütü üyesi kadın şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ayşe Ö'nün kentte olduğu tespit edildi.

Örgütün kırsal alanında geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği öğrenilen teröristin İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya gideceğini belirleyen ekipler, kılık değiştirerek havalimanında yolculuk yapmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

PKK/KCK üyesi terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

PKK/KCK üyesi terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

PKK/KCK üyesi terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

PKK/KCK üyesi terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

PKK/KCK üyesi terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

PKK/KCK üyesi terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

PKK/KCK üyesi terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

PKK/KCK üyesi terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

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