Polonya kalecisi Wojciech Szczesny 'ceza alabilirim' dedi ve açıkladı! Messi ile bahis yaptık

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bazı futbolseverlerin 'sıkıcı' olarak nitelendirdiği dev organizasyonun en ilginç anlarından birinin, geçtiğimiz Çarşamba günü oynanan Polonya-Arjantin maçında yaşandığı ortaya çıktı.
Polonya kalecisi Wojciech Szczesny ile karşılaşmanın içinde Arjantinli yıldız Lionel Messi arasında yaşadığı o dialogu 'belki ceza alırım' diyerek böyle itiraf etti.
Mücadelenin 36. dakikasında Arjantin'in kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Lionel Messi, Polonya kalecisi Wojciech Szczesny'yi geçememişti.
32 yaşındaki Polonyalı kaleci, penaltı pozisyonuyla ilgili, "Messi'yle penaltı kararı çıkıp çıkmayacağına dair 100 euro iddiaya girdik ve ben kaybettim."
"Kurallar gereği belki bunun için beni cezalandırırlar. Zaten umursamadığım için Messi'ye parayı vermeyeceğim." diye konuştu.