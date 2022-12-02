SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Polonya kalecisi Wojciech Szczesny 'ceza alabilirim' dedi ve açıkladı! Messi ile bahis yaptık

Polonya kalecisi Wojciech Szczesny 'ceza alabilirim' dedi ve açıkladı! Messi ile bahis yaptık

02.12.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, dev organizasyon birbirinden ilginç anlara da sahne oluyor. Son olarak bu anlardan biri de Polonya kalecisi Wojciech Szczesny ile Arjantinli yıldız Lionel Messi arasında yaşandığı ortaya çıktı. Tecrübeli eldiven Messi ile girdikleri bahsi 'belki ceza alabilirim' diyerek açıkladı. İşte detaylar...

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bazı futbolseverlerin 'sıkıcı' olarak nitelendirdiği dev organizasyonun en ilginç anlarından birinin, geçtiğimiz Çarşamba günü oynanan Polonya-Arjantin maçında yaşandığı ortaya çıktı.

Polonya kalecisi Wojciech Szczesny ile karşılaşmanın içinde Arjantinli yıldız Lionel Messi arasında yaşadığı o dialogu 'belki ceza alırım' diyerek böyle itiraf etti.

Mücadelenin 36. dakikasında Arjantin'in kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Lionel Messi, Polonya kalecisi Wojciech Szczesny'yi geçememişti.

32 yaşındaki Polonyalı kaleci, penaltı pozisyonuyla ilgili, "Messi'yle penaltı kararı çıkıp çıkmayacağına dair 100 euro iddiaya girdik ve ben kaybettim."

"Kurallar gereği belki bunun için beni cezalandırırlar. Zaten umursamadığım için Messi'ye parayı vermeyeceğim." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
son dakika messi FIFA Dünya Kupası At kata polonya kalecisi maçın

En Çok Okunan Haberler

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama

Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama

Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...

Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...

Dünya Kupası'nın en büyük sürprizi!

Dünya Kupası'nın en büyük sürprizi!

Frank Lampard'ın 'ahı' tuttu! 12 yıl sonra...

Frank Lampard'ın 'ahı' tuttu! 12 yıl sonra...

Yine rahat durmadı! Katarlılar bile bakakaldı, Hırvat güzel yürek hoplattı

Yine rahat durmadı! Katarlılar bile bakakaldı, Hırvat güzel yürek hoplattı

İlginizi Çekebilir

Kızını beton bir bloğun içine gömüp komodin olarak kullandı!

Kızını beton bir bloğun içine gömüp komodin olarak kullandı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.