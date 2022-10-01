PORTRE - Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu vefatının 3. yılında anılıyor

İSTANBUL (AA) - "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde canlandırdığı "Ünal Bey" ve "Kurtlar Vadisi"ndeki "Testere Necmi" karakterleriyle beğeni kazanan oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

İzmir'de 16 Kasım 1957 tarihinde dünyaya gelen Ünlüoğlu, İzmir Namık Kemal Lisesini bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Tam adı Reşat Tarık Ünlüoğlu olan usta oyuncu, burada bir yıl opera okuduktan sonra tiyatro bölümüne geçti.

Tarık Ünlüoğlu, yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosundaki görevinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema ve televizyon yapımında oyunculuk ve seslendirme çalışmaları yapan Ünlüoğlu, "Avrupa Avrupa", "Benim Annem Bir Melek", "Eyyvah Eyvah 2", "Sümela'nin Sifresi: Temel", "Berlin Kaplani", "Bal Kaymak", "Bir Yusuf Masalı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ile "Kurtlar Vadisi" dizi ve filmlerinde de rol aldı.

Kendine özgü karakteristik bir sese sahip olan Tarık Ünlüoğlu, dublaj işleri yaparak birçok karaktere de ses oldu. 2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal, Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol aldı.

Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerde oynadığı 2014'te "Eyyvah Eyvah 3" filminin kadrosunda yer alan sanatçı, yine aynı yıl "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.

Usta oyuncunun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı oldu. Ünlüoğlu, 1988 yılından beri 25 yıl birlikte yaşadığı Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.

Ünlüoğlu, 2011 yılında Beşiktaş TV'de katıldığı bir programda dram ve komedi oyuncusu olarak hangisine daha yakın olduğu sorusu üzerine şunları söyledi:

"Ben bir komedyen olduğumu düşünüyorum. Komedyen dramı da komediyi de oynayandır. Komik değil komedyen yani oyuncu. Hangi rol verilirse onu en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Başardığımı da zannediyorum. Bu konuda mütevazı olmayacağım, iyi olduğumu biliyorum ve bu yaşımdan sonra hala daha iyi olabileceğimi de biliyorum. Bu işin okulunda okudum, kabiliyetli olduğumu da biliyorum ve okuduğum okulda öğretmenlik de yaptım. Öğrenci yetiştirirken aldığım zevki de hiç bir şeye değişmem diyebilirim."

Akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 62 yaşındaki oyuncunun cenazesine çok sayıda ünlü isimin yanı sıra sevenleri de katıldı.

Vefatının ardından Can Gürzap, yakın dostu Ünlüoğlu hakkında şunları demişti:

"50 yıldır sahnedeyim. Bu en zor sahneye çıkışım oldu. Hep öğretmeni olarak, hem dostum olarak, kardeşim olarak Tarık'ı çok sevdim. Çok güzel zamanlarımız oldu. Oynadığı bütün o sert karaktere rağmen Tarık bir komikti. 'Komikler gülmez, güldürür' Herhangi bir toplantıda Tarık'ın adı geçtiği zaman herkesin suratına bir gülümseme gelirdi. Ben bir gün bizim çevreden bir arkadaş çok kızgındı. Şuna ben bir şey yapayım dedim. 'Tarık Ünlüoğlu' dedim, arkadaşımızı durdu. Gülümsemeye başladı. Etrafına baktı kimse yok. Bunu birkaç kez tekrarladım. Tarık bir terapiydi. Tarık benim dostumdu. Bana karşı vefalı ve dürüsttü. İyi ahlak sahibiyd, iyi oyuncuydu, iyi insandı. Tarık gezmeyi çok severdi. Aklına estiği an Gülenay ile gezerlerdi. Herkes gıpta ederdi."