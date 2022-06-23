"Posterist Uluslararası Poster Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) iş birliğinde "Ayrımsız" temasıyla "Posterist Uluslararası Poster Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Birçok ülkeden tasarımcıların, posterleri aracılığıyla toplumsal ve bireysel bakış açılarını paylaştığı sergi, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı.

Serginin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar, proje yöneticisi ve küratör, Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Amine Refika Zedeli ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Yıldız, serginin farklı inançların, kültürlerin, dinlerin ve dillerin özgürce var olduğu Beyoğlu'nda açılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Yıldız, Beyoğlu'nda yüzyıllardır farklı kültürlerin bir arada yaşadığına dikkati çekerek, "Burada yürüyen her bir hemşehrimizin bize kendi haliyle anlattığı çok şey var. Dijital çağda, sosyal medya çağında, bu çokça kozmopolit hale gelen dünyada, Beyoğlu'nun her zamanki hali aslında dünya tarafından belki çok daha iyi anlaşılabilecek. Sergi biraz bunu anlatmaya çalışıyor. Ayrımsız temasıyla düzenlenen sergideki eser sahiplerinin, tamamı genç olan ve umut veren arkadaşların hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

- 15 Ağustos'a kadar İstiklal Sanat Galerisi'nde görülebilecek

Proje yöneticisi Amine Refika Zedeli ise 1. Uluslararası Poster Sergisi'nin müşterek bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayarak, FSMVÜ Grafik Tasarımı Bölümünce bir sergi yapmak istediklerini, ilkini FSMVÜ Ayasofya Yerleşkesi'nde açtıklarını ifade etti.

Zedeli, şubat ayında başlayan yarışmaya 32 ülkeden 736 tasarımcının başvurduğunu, 24 kişilik jürinin 99 posteri sergilemeye değer gördüğünü dile getirerek, "Farklı kültürlerin birleştiği bu iki ayrımsız noktada ziyaretçilerin etkileşimiyle posterler bir daha anlam kazanacak." diye konuştu.

Her sene farklı temalarla tekrarlanacak Uluslararası Poster Sergisi'nin jürisi, ulusal ve uluslararası akademisyen ve tasarımcılardan oluştu.

Türkiye, Polonya, Endonezya, İsviçre, Meksika, Moritanya, İran, Fransa, Çin, Macaristan, Hindistan ve Arnavutluk'tan tasarımcıların farklı bakış açılarıyla oluşturduğu 99 poster tasarımı, 15 Ağustos'a kadar İstiklal Sanat Galerisi'nde görülebilecek.