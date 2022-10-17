Prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 20 şüpheli adliyede

KOCAELİ (AA) - İnternet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlükleri ekipleri koordinesinde siber suçların önlenmesine yönelik çalışmada, sahte internet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 14 Ekim'de Sakarya'da 20 adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü emniyette ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli ise Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 1 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, yaklaşık 100 bin lira ile sözleşme ve senet gibi dokümanlar ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edilmişti.