PSG'den ayrılacağı iddia edilen Lionel Messi için görülmemiş anlaşma! Maaşını tüm lig ortak ödeyecek

PSG'DEN AYILIYOR MU?

Kulübü ile olan sözleşmesi sona erecek olan ve ligde liderlik koltuğuna otursa da Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etmesi sonrası eleştirilen Messi için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Hem kulüp, hem de Messi'nin yeni sözleşme imzalamayı düşünmediği iddiaları ortaya atılmaya devam ederken, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, Al Hilal kulübü yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirmesi çok konuşulmuştu.