PSG'den ayrılacağı iddia edilen Lionel Messi için görülmemiş anlaşma! Maaşını tüm lig ortak ödeyecek

Altyapısından yetiştiği takım olan Barcelona'dan 2021 yılında ayrılarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, burada özellikle son zamanlar da pek de iyi günler geçirmiyor.
Kulübü ile olan sözleşmesi sona erecek olan ve ligde liderlik koltuğuna otursa da Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etmesi sonrası eleştirilen Messi için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Hem kulüp, hem de Messi'nin yeni sözleşme imzalamayı düşünmediği iddiaları ortaya atılmaya devam ederken, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, Al Hilal kulübü yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirmesi çok konuşulmuştu.
Öte yandan verdiği bir röportajda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama tecrübesini denemek istediğini belirten Messi, "Orada futbol oynamak veya yaşamak nasıl merak ediyorum. Kariyerimin sonraki dönemlerinde bunu gerçekleştirmek istiyorum ama bu gerçekleşir mi bilmiyorum." ifadelerini kullanmış ve MLS'e göz kırpmıştı.
Tüm bunlar yaşanırken, İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Sport sürpriz bir iddia ortaya attı. Lionel Messi'nin bir sonraki durağı olabilecek ülkelerden biri olarak Amerika Birleşik Devletleri gösterilirken, MLS kulüplerinin aralarında aldığı görülmemiş kararı duyurdu.
Buna göre göre; MLS takımları, Lionel Messi lige gelmeyi kabul ettiği takdirde, hangi takıma giderse gitsin, maaşının ortak bir şekilde ödenmesi konusunda anlaşma sağladı.
Bunun sebebi olarak ise, Lionel Messi'nin MLS'e transfer olmasının ligin değerini çok yükseğe çekeceği gösteriliyor. Özellikle İngilizlerin efsane ismi David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Arjantinli yıldızı transfer etmenin planlarını yapıyor.