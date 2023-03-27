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  4. PSG'den ayrılacağı iddia edilen Lionel Messi için görülmemiş anlaşma! Maaşını tüm lig ortak ödeyecek

PSG'den ayrılacağı iddia edilen Lionel Messi için görülmemiş anlaşma! Maaşını tüm lig ortak ödeyecek

27.03.2023 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de mutsuz olduğu yönünde haberler ortaya atılan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sözleşme yenilemeyeceği konuşulan yıldız oyuncunun MLS'e gideceği öne sürülürken, çok konuşulacak bir iddia gündemde. İşte detaylar...

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Altyapısından yetiştiği takım olan Barcelona'dan 2021 yılında ayrılarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, burada özellikle son zamanlar da pek de iyi günler geçirmiyor.

PSG'DEN AYILIYOR MU? 

PSG'DEN AYILIYOR MU? 

Kulübü ile olan sözleşmesi sona erecek olan ve ligde liderlik koltuğuna otursa da Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etmesi sonrası eleştirilen Messi için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Hem kulüp, hem de Messi'nin yeni sözleşme imzalamayı düşünmediği iddiaları ortaya atılmaya devam ederken, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, Al Hilal kulübü yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirmesi çok konuşulmuştu.

MLS'E GÖZ KIRPMIŞTI 

MLS'E GÖZ KIRPMIŞTI 

Öte yandan verdiği bir röportajda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama tecrübesini denemek istediğini belirten Messi, "Orada futbol oynamak veya yaşamak nasıl merak ediyorum. Kariyerimin sonraki dönemlerinde bunu gerçekleştirmek istiyorum ama bu gerçekleşir mi bilmiyorum." ifadelerini kullanmış ve MLS'e göz kırpmıştı.

GÖRÜLMEMİŞ ANLAŞMA 

GÖRÜLMEMİŞ ANLAŞMA 

Tüm bunlar yaşanırken, İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Sport sürpriz bir iddia ortaya attı. Lionel Messi'nin bir sonraki durağı olabilecek ülkelerden biri olarak Amerika Birleşik Devletleri gösterilirken, MLS kulüplerinin aralarında aldığı görülmemiş kararı duyurdu.

MAAŞI ORTAK ÖDENECEK

MAAŞI ORTAK ÖDENECEK

Buna göre göre; MLS takımları, Lionel Messi lige gelmeyi kabul ettiği takdirde, hangi takıma giderse gitsin, maaşının ortak bir şekilde ödenmesi konusunda anlaşma sağladı.

BECKHAM İSTİYOR

BECKHAM İSTİYOR

Bunun sebebi olarak ise, Lionel Messi'nin MLS'e transfer olmasının ligin değerini çok yükseğe çekeceği gösteriliyor. Özellikle İngilizlerin efsane ismi David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Arjantinli yıldızı transfer etmenin planlarını yapıyor.

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