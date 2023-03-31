PSG'den ayrılacak mı? Herkes bu haberi bekliyordu... Lionel Messi için transfer açıklaması

XAVI: İLK ADIMI BEN ATACAĞIM

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez ise "Messi ile dostluğum ve çok fazla iletişimim var. Eğer takıma geri dönerse, şu andan itibaren imza atana kadar çok süre var. Geri dönüşü görmek isteyeceğim ilk şey olurdu. Ama önümüzdeki ay iki kupa için müdacale edeceğiz ve bunun hakkında konuşmanın zamanı değil" şeklinde konuştu. Başarılı teknik adam sözlerini, "Eğer geri dönmek istiyorsa, onu dinleyeceğiz. Geri dönebilmesi için ilk adımı ben atacağım." ifadeleriyle tamamladı.