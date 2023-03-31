PSG'den ayrılacak mı? Herkes bu haberi bekliyordu... Lionel Messi için transfer açıklaması

Uzun yıllar İspanyol devi Barcelona'da forma giymesinin ardından Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Fransız devi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 35 yaşındaki oyuncu ile henüz yeni kontrat imzalamayan PSG'nin nasıl bir hamle yapacağı merak konusu olurken, yıldız ismin vereceği karar merakla bekleniyor.
Paris ekibinin Devler Ligi'ne erken vedası sonrası taraftarlar faturayı Lionel Messi'ye keserken, ligde oynanan Bordeaux mücadelesinde Messi ıslıklanmış hatta eşi gözyaşlarını tutamamıştı.
Yaşanan bu gelişmeler sonrası Messi için eski takımı Barcelona'ya döneceği yönünde iddilar güçlenirken, konuyla alakalı olarak İspanyol ekibinden ilk kez açıklama geldi.
İddiaların ardından konuşan Barcelona'nın Başkan Yardımcısı Rafa Yuste, "Leo ve ailesi onlara ne kadar düşkün olduğumu bilirler. Ne yazık ki sonuçlanmayan müzakerelerde yer aldım. Eğer La Masia'dan bahsediyorsak, Leo'dan bahsediyoruz demektir. Sadece sportif açıdan değil, temsil edebilecekleri açısından da geri dönmesini çok isterim. Hayattaki güzel hikayeler iyi bitmelidir. Onlarla temaslarımız var" dedi.
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez ise "Messi ile dostluğum ve çok fazla iletişimim var. Eğer takıma geri dönerse, şu andan itibaren imza atana kadar çok süre var. Geri dönüşü görmek isteyeceğim ilk şey olurdu. Ama önümüzdeki ay iki kupa için müdacale edeceğiz ve bunun hakkında konuşmanın zamanı değil" şeklinde konuştu. Başarılı teknik adam sözlerini, "Eğer geri dönmek istiyorsa, onu dinleyeceğiz. Geri dönebilmesi için ilk adımı ben atacağım." ifadeleriyle tamamladı.