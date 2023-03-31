SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. PSG'den ayrılacak mı? Herkes bu haberi bekliyordu... Lionel Messi için transfer açıklaması

PSG'den ayrılacak mı? Herkes bu haberi bekliyordu... Lionel Messi için transfer açıklaması

31.03.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine Fransız devi Paris Saint Germain'de devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, eski takımı Barcelona'ya döneceği söylentileri konuşulmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İspanyol ekibi Barcelona'dan beklenmedik bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Uzun yıllar İspanyol devi Barcelona'da forma giymesinin ardından Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Fransız devi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 35 yaşındaki oyuncu ile henüz yeni kontrat imzalamayan PSG'nin nasıl bir hamle yapacağı merak konusu olurken, yıldız ismin vereceği karar merakla bekleniyor.

PARİS'TE TEPKİ 

PARİS'TE TEPKİ 

Paris ekibinin Devler Ligi'ne erken vedası sonrası taraftarlar faturayı Lionel Messi'ye keserken, ligde oynanan Bordeaux mücadelesinde Messi ıslıklanmış hatta eşi gözyaşlarını tutamamıştı.

BARCELONA İDDİALARI YENİDEN GÜÇLENDİ 

BARCELONA İDDİALARI YENİDEN GÜÇLENDİ 

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Messi için eski takımı Barcelona'ya döneceği yönünde iddilar güçlenirken, konuyla alakalı olarak İspanyol ekibinden ilk kez açıklama geldi.

"ONLARLA TEMASIMIZ VAR"

"ONLARLA TEMASIMIZ VAR"

 İddiaların ardından konuşan Barcelona'nın Başkan Yardımcısı Rafa Yuste, "Leo ve ailesi onlara ne kadar düşkün olduğumu bilirler. Ne yazık ki sonuçlanmayan müzakerelerde yer aldım. Eğer La Masia'dan bahsediyorsak, Leo'dan bahsediyoruz demektir. Sadece sportif açıdan değil, temsil edebilecekleri açısından da geri dönmesini çok isterim. Hayattaki güzel hikayeler iyi bitmelidir. Onlarla temaslarımız var" dedi.

XAVI: İLK ADIMI BEN ATACAĞIM 

XAVI: İLK ADIMI BEN ATACAĞIM 

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez ise "Messi ile dostluğum ve çok fazla iletişimim var. Eğer takıma geri dönerse, şu andan itibaren imza atana kadar çok süre var. Geri dönüşü görmek isteyeceğim ilk şey olurdu. Ama önümüzdeki ay iki kupa için müdacale edeceğiz ve bunun hakkında konuşmanın zamanı değil" şeklinde konuştu. Başarılı teknik adam sözlerini, "Eğer geri dönmek istiyorsa, onu dinleyeceğiz. Geri dönebilmesi için ilk adımı ben atacağım." ifadeleriyle tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika barcelona messi psg 10 uz

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'da aile vahşeti... 6 kişi ölü bulundu! Ayrıntılar ortaya çıktı

Elazığ'da aile vahşeti... 6 kişi ölü bulundu! Ayrıntılar ortaya çıktı

'Kafalarını keseceğim, cihada hazırız' demişti! Mahkeme kararını verdi

'Kafalarını keseceğim, cihada hazırız' demişti! Mahkeme kararını verdi

Domenec Torrent'in yeni adresi Jorge Jesus'u üzecek...

Domenec Torrent'in yeni adresi Jorge Jesus'u üzecek...

Beşiktaş derbisi öncesi F.Bahçe'den açıklama: Hep aynı olay

Beşiktaş derbisi öncesi F.Bahçe'den açıklama: Hep aynı olay

Jose Sosa, De Paul'un eşiyle dudak dudağa yakalandı!

Jose Sosa, De Paul'un eşiyle dudak dudağa yakalandı!

Kimseye kaptırmadık! Süper Lig, 5 büyük ligi geride bıraktı

Kimseye kaptırmadık! Süper Lig, 5 büyük ligi geride bıraktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.