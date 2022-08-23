Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Annem Nijeryalı adamı temizlikçi diye eve alıp..."

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor. En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Annem Nijeryalı adamla babamı aldattı. Babam bilmiyor. Temizlikçi diye zenci adamı eve alıyor..." sorusu görenleri şaşkına çevirdi.

"GEREKİRSE BABANIZA SÖYLEYECEĞİNİZİ BELİRTİN"

Ezmeci, gelen soruya, "Siz annenize bu durumdan çok rahatsız olduğunuzu ve bu durumun sonunda neler olabileceğini anlatın. Gerekirse, devam ederse babanıza söyleyeceğinizi belirtin." yanıtını verdi.

"GÜNDE 20 DEFA İLİŞKİ YAŞIYORUM"

Gelen bir başka soru, "Artık günde 20 defa ilişki yaşıyorum. Ama bir türlü tatmin olamıyorum. Çare nedir?" oldu. Takipçileri şaşırtan soruya Ezmeci, "Bu cinsel bağımlılık olabilir. Bununla ilgili psikolojik destek alabilirsiniz. Bağlılığın en önemli tedavisi mahrumiyettir." yanıtını verdi.