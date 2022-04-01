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  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'

01.04.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, "Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak istiyorsa, gerçekten seviyor mudur?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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"CİNSEL İSTEK DUYGUYLA ALAKALI DEĞİLDİR"

"Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak istiyorsa, gerçekten seviyor mudur?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Ezmeci, "Bu tek kriter değildir, gerçek sevginin diğer kriterlerini uzun süredir sağlıyorsa, cinsel istek duyguyla alakalı değildir" yanıtını verdi.

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KAN DONDURAN SORU!

Başka bir soru-cevapta ise; "Babam birine tecavüz etmiş. Bu gerçekle büyüdüm. İçimde koca bir nefret, güvensizlik... Ne yapmalıyım?" sorusuyla kan dondurdu.

Ezmeci bu soru kaşısında, "En güvendiğimiz kişilerle ilgili durumlar derin izler bırakabilir. Ama psikolojik destek alarak ya da geçmiş temizleme ile bu etkilerden kurtulabilirsiniz." dedi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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