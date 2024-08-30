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  4. Real Madrid'de Arda Güler'e 4 dakika yetti! Oyuna girdi, beraberlik golü geldi

Real Madrid'de Arda Güler'e 4 dakika yetti! Oyuna girdi, beraberlik golü geldi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.08.2024 00:17
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İspanya La Liga'da 3. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Las Palmas'a konuk oldu. Karşılaşmaya yedek soyunan Arda Güler 64. dakikada oyuna dahil oldu. Oyuna girer girmez Milli oyuncumuz takımına penaltı kazandırdı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga'da 3. hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas ile kozlarını paylaştı.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'i yedek başlattı.

OYUNA GİRER GİRMEZ

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Mücade 1-0'lık Las Palmas üstünlüğüyle devam ederken Arda Güler 64. dakikada Luka Modric'in yerine dahil oldu.

Yıldız futbolcumuz oyuna girer girmez ise takımına penaltı kazandırdı.

Kale önünden çektiği şut Las Palmas'lı oyuncunun eline çarpınca hakem beyaz noktayı gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Vinicius Junior kaleciyi mağlup ederek skoru 1-1'e getirdi.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler S Sports'tan alınmıştır)

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Anahtar Kelimeler:
Carlo Ancelotti Arda Güler real madrid
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