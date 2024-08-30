Real Madrid'de Arda Güler'e 4 dakika yetti! Oyuna girdi, beraberlik golü geldi

İspanya La Liga'da 3. hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas ile kozlarını paylaştı.
Teknik Direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'i yedek başlattı.
Mücade 1-0'lık Las Palmas üstünlüğüyle devam ederken Arda Güler 64. dakikada Luka Modric'in yerine dahil oldu.
Yıldız futbolcumuz oyuna girer girmez ise takımına penaltı kazandırdı.
Kale önünden çektiği şut Las Palmas'lı oyuncunun eline çarpınca hakem beyaz noktayı gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Vinicius Junior kaleciyi mağlup ederek skoru 1-1'e getirdi.
*(Görüntüler S Sports'tan alınmıştır)